Momento histórico no Secret Story Desafio Final! Sandrina agarrada à estátua e à saudade de Tigrão. Veja aqui o momento!

No Secret Story - Desafio Final, Sandrina protagonizou um dos momentos mais divertidos da edição ao encontrar uma forma inusitada de lidar com as saudades do seu amado Tigrão. Deitada na cama, a concorrente fez algo inesperado que arrancou gargalhadas de todos na casa.

Enquanto estava no quarto deitada na cama, Sandrina abraçou a estátua da casa e desabafou em tom triste: «Já tenho saudades dele, é o meu Tigrão!» Sem perder a oportunidade de brincar com a situação, Ossman lançou uma piada que deixou todos a rir: «Parece que o Tigrão está animado!»

O comentário provocou uma onda de gargalhadas entre os concorrentes, tornando-se um dos momentos mais divertidos desta edição. A genuinidade de Sandrina e o seu bom humor continuam a conquistar tudo e todos!

