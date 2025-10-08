Com dois meses, sobrinho de Sandrina Pratas lutou pela vida. E a história emociona qualquer um

Foi comovida que Sandrina Pratas assinalou o aniversário do sobrinho, Enzo, que completou um ano de vida. A ex-concorrente recordou que o bebé lutou pela vida logo nos primeiros meses.

Enzo esteve internado com uma meningite bacteriana muito grave. «Um verdadeiro milagre. Enquanto eu estava no reality show, sem saber de nada, este pequeno guerreiro lutava a maior batalha da sua vida», relatou Sandrina Pratas. Nessa altura, Sandrina participava no Desafio Final, da TVI.

«Com apenas dois meses, enfrentou uma meningite e ficou internado… mas Deus nunca o abandonou. Hoje ele está aqui, forte, saudável e cheio de luz! O meu bebé milagre, a maior prova de que a fé move montanhas. Hoje fez um aninho de vida o meu Enzo», disse ainda.

Sandrina Pratas é mãe de Ariel, de dois anos.