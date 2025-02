Missão secreta, vulto misterioso e uma surpresa épica! O que aconteceu com Sandrina Pratas? Veja tudo aqui!

Missão secreta concluída! Sandrina surpreende a casa e recebe um presente inesperado.

Sandrina surpreende a casa e recebe um presente inesperado. O que viu Sandrina no confessionário? Um vulto misterioso deixou a concorrente em euforia!

A última edição do Secret Story – Desafio Final trouxe momentos hilariantes e uma grande surpresa para Sandrina. A concorrente cumpriu com sucesso a missão dada pela Voz e acabou por receber o melhor presente do mundo, num momento emocionante e inesperado dentro da casa.

A Voz desafiou Sandrina a estar constantemente a comer, tendo sempre um alimento na mão. Caso os outros concorrentes questionassem o seu comportamento, deveria justificar-se e dizer que estava triste e que a comida era o único consolo. Determinada, Sandrina aceitou de imediato o desafio da Voz: «Estou pronta!»

Durante a missão, a concorrente protagonizou momentos de grande humor. Ao dirigir-se a Tiago Rufino e Iury, atirou: «Estou triste, apetece-me comer!», ao que Tiago respondeu de forma direta: «Então vai comer...». Afonso Leitão também não ficou indiferente e comentou: «Sandrina, estás a comer muito, já não há muita comida!». O momento culminou com Miguel Vicente a chorar a rir e a brincar: «Não te engasgues!».

O grande momento: uma surpresa histórica!

Mais tarde, já no confessionário, Sandrina deparou-se com um vulto preto e questionou a Voz sobre o que seria. Antes de revelar a surpresa, a Voz perguntou à concorrente como avaliava o seu desempenho na missão: «Até fui parar à casa de banho de tanto comer!» atirou Sandrina!

A Voz não hesitou e confirmou que a missão foi um sucesso. Como recompensa, Sandrina recebeu uma estátua do Tigrão, uma surpresa que a deixou em euforia! O momento foi de pura felicidade, com a concorrente a abraçar-se à estátua e a festejar efusivamente!

