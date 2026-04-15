Sandrina Pratas quebra o silêncio sobre fase negra: «Estou cansada de fingir»

Sandrina, ex-concorrente do Big Brother 2020, recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo profundo e emotivo sobre a fase difícil que tem vivido longe dos holofotes.

Numa publicação sem filtros, a ex-participante abriu o coração sobre a luta diária contra a depressão e revelou que, apesar de continuar a sorrir e a mostrar-se presente, por dentro a realidade é bem diferente. “Ninguém vê… mas eu estou a lutar todos os dias”, começou por escrever.

Ao longo da mensagem, Sandrina confessou o desgaste emocional que tem sentido, explicando que muitas vezes sente necessidade de fingir que está tudo bem: “Sorrio, falo, finjo que está tudo bem — mas por dentro estou cansada de fingir.”

A ex-concorrente fez ainda questão de explicar que a depressão vai muito além da tristeza, descrevendo-a como “um vazio que consome em silêncio”, numa reflexão que rapidamente tocou os seguidores.

Um dos momentos mais marcantes do desabafo surge quando Sandrina fala sobre as mudanças sentidas após a maternidade. “Depois da gravidez, perdi uma parte de mim que ainda estou a tentar encontrar”, revelou, deixando transparecer a vulnerabilidade deste processo.

Apesar da dor, Sandrina destacou a força que continua a encontrar para seguir em frente. A família, o amor dos que a rodeiam e a vontade de não desistir são os pilares que a mantêm de pé: “Mas mesmo assim… eu levanto-me. Pela minha família. Por quem me ama. E por mim — mesmo quando já nem tenho força.”

A terminar, deixou uma frase poderosa que resume o tom da partilha: “Isto sou eu. Sem filtros.”