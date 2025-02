Impossível segurar as lágrimas! Sandrina recebe presente que a deixa muito emocionada!

Ariel é o maior amor de Sandrina Pratas e hoje é dia de celebração! Veja as fotografias mais adoráveis da bebé

Na semana do amor, Sandrina recebe surpresa do «Tigrão» e de Ariel e desfaz-se em lágrimas: «É a minha bebé»

Sandrina foi a concorrente escolhida para receber uma surpresa de São Valentim na gala deste sábado do Secret Story – Desafio Final. A concorrente não aguentou as lágrimas ao encontrar uma fotografia do marido e da filha bebé, assim como uma boneca da criança.

«É a minha bebé, tenho tantas saudades da minha pequenina!», disse a chorar. Além disso, Cláudio Ramos fez-lhe chegar uma mensagem especial do marido, Tigrão. «Amo-te muito, estou com muitas saudades suas. Estamos todos com muito orgulho em ti», declarou.

Ariel, filha de Sandrina, tem 19 meses.

Veja o vídeo do momento