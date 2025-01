Sandra Costa ("Sandrinha" do Secret Story) fala da dor de perder a mãe e o pai: «Estás sozinha. É um vazio muito grande»

Sandra Costa recorda os últimos momentos com a mãe: «Ela agarrou a mão dele e disse-lhe...»

Sandra Costa, a Sandrinha da Casa dos Segredos, esteve esta manhã no Dois às 10, onde partilhou a sua dor pela morte recente da mãe, que não resistiu a dois ataques cardíacos. Inicialmente, a mãe da ex-concorrente queixou-se de dor de costas, mas viria a falecer já no hospital.

Em conversa com Cláudio Ramos, Sandra Costa contou como foram os últimos dias da progenitora e assim como as suas últimas palavras ao entrar na ambulância: «Agarrou a mão dele e disse: «Toninho, tu não me deixes!». Acabou por piorar e ficar em coma, o que deixou todos em choque.

«Os médicos dizem que para se virem despedir porque ‘estava por horas’ (…) Permitiram-nos estar os 7 de volta dela, e fazermos a despedida, ela partiu, mas partiu em paz e connosco todos a abraçá-la», contou.

Sendo a mais nova de sete irmãos, Sandrinha ficou órfã aos 35 anos. «É a sensação de que agora estás sozinha, por mais que tenha o meu marido a minha casa, acabou. É outra fase diferente, custa. É um vazio muito grande.»

«A minha mãe era muito generosa, ela dava tudo, ela nunca olhava para ela, dava sempre tudo aos filhos e netos. Não comprava nada para ela. O meu pai era muito trabalhador, muito esforçado. Já apanhei o meu pai numa fase muito boa. Era um pai velhinho, era quase um pai/avô, era um pai com mel. Era muito meigo», frisou.