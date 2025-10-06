Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

Ao Minuto

Imagens exclusivas de Liliana e Fábio após ficar solteira: «Não sou a mulher que dizem ser. Nunca traí ninguém»
04:10

Imagens exclusivas de Liliana e Fábio após ficar solteira: «Não sou a mulher que dizem ser. Nunca traí ninguém»

19:05
Fábio reage ao fim do namoro de Liliana: «Neste momento temos caminho aberto»
04:10

Fábio reage ao fim do namoro de Liliana: «Neste momento temos caminho aberto»

18:57
E se Fábio levar Liliana para casa? Família do concorrente pronuncia-se sobre relação
01:08

E se Fábio levar Liliana para casa? Família do concorrente pronuncia-se sobre relação

18:49
Pé atrás? «Terminou uma relação de 4 anos por uma pessoa que conhece há 3 semanas»: As palavras duras de Fábio sobre Liliana
04:10

Pé atrás? «Terminou uma relação de 4 anos por uma pessoa que conhece há 3 semanas»: As palavras duras de Fábio sobre Liliana

18:37
Após discussão acesa com o marido, Marisa vira as costas e bate com a porta
03:46

Após discussão acesa com o marido, Marisa vira as costas e bate com a porta

18:36
Pedro Jorge e Marisa discutem de forma acesa. O marido deixa aviso: «Aqui vais-te dar mal»
03:46

Pedro Jorge e Marisa discutem de forma acesa. O marido deixa aviso: «Aqui vais-te dar mal»

18:31
Tensão no ar. De toalha, Fábio coloca creme no corpo e Liliana olha de cima a baixo
03:23

Tensão no ar. De toalha, Fábio coloca creme no corpo e Liliana olha de cima a baixo

18:22
Pedro Jorge critíca a mulher Marisa em conversa com Marisa Susana: «Ela não sabe jogar»
10:35

Pedro Jorge critíca a mulher Marisa em conversa com Marisa Susana: «Ela não sabe jogar»

18:15
Pedro Jorge 'fala mal' da própria mulher nas costas
01:26

Pedro Jorge 'fala mal' da própria mulher nas costas

17:57
Mariana implacável com Fábio: «A única ambição que tem aqui dentro é uma relação com a Liliana»
04:03

Mariana implacável com Fábio: «A única ambição que tem aqui dentro é uma relação com a Liliana»

17:11
Rui critica atitude de Sandro na gala: «Não gostei do comentário»
06:54

Rui critica atitude de Sandro na gala: «Não gostei do comentário»

17:10
Leandro responde a Rui: «Canta muito mas não me alegra»
02:27

Leandro responde a Rui: «Canta muito mas não me alegra»

17:09
Raquel critica escolha de Fábio: «É uma escolha fácil»
08:06

Raquel critica escolha de Fábio: «É uma escolha fácil»

17:07
Vera indignada com acusação de Leandro: «Estou cansada»
07:02

Vera indignada com acusação de Leandro: «Estou cansada»

16:34
Ana Cristina critica Fábio e aponta-o como a pessoa menos inspiradora
05:36

Ana Cristina critica Fábio e aponta-o como a pessoa menos inspiradora

16:02
«A maior bomba»: Sandro fica em choque ao descobrir o segredo de Liliana e o casal verdadeiro do Secret Story

«A maior bomba»: Sandro fica em choque ao descobrir o segredo de Liliana e o casal verdadeiro do Secret Story

16:01
Liliana conversa com Fábio: «Posso chegar lá fora e não me identificar»
04:42

Liliana conversa com Fábio: «Posso chegar lá fora e não me identificar»

15:46
Liliana para Fábio: «A minha mãe deve estar tipo "por favor sai daí"»
04:17

Liliana para Fábio: «A minha mãe deve estar tipo "por favor sai daí"»

15:40
Secret Story 9: Há mais dois segredos revelados - e não vai acreditar a quem pertencem

Secret Story 9: Há mais dois segredos revelados - e não vai acreditar a quem pertencem

15:32
As carícias de Fábio a Liliana durante o almoço que saltaram à vista de todos
01:07

As carícias de Fábio a Liliana durante o almoço que saltaram à vista de todos

15:31
Liliana com ciúmes de Fábio: Saiba o que aconteceu
07:50

Liliana com ciúmes de Fábio: Saiba o que aconteceu

14:56
Esqueceram-se do segredo? Pedro e Marisa quase que se beijam à frente de todos
02:51

Esqueceram-se do segredo? Pedro e Marisa quase que se beijam à frente de todos

14:43
Do fim do noivado à cumplicidade com Fábio: Liliana já não o larga

Do fim do noivado à cumplicidade com Fábio: Liliana já não o larga

14:20
Liliana sobre relação cá fora: «Posso não me identificar com a vida do Fábio»
03:05

Liliana sobre relação cá fora: «Posso não me identificar com a vida do Fábio»

14:16
Liliana revela aos colegas o que se passou no confessionário com Zé: «Recebi uma carta»
07:39

Liliana revela aos colegas o que se passou no confessionário com Zé: «Recebi uma carta»

Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar?

  • Secret Story
  • Há 1h e 43min
Cristiano Ronaldo foi informado de que Sandro ia entrar no Secret Story. Será que votou para o salvar? - Big Brother

Expulso do “Secret Story – Casa dos Segredos”, Sandro Fernandes revelou no “Dois às 10” que Cristiano Ronaldo sabia da sua participação no reality show da TVI — mas garantiu que o craque não votou por ele.

Sandro Fernandes marcou presença no programa “Dois às 10”, onde falou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua passagem pela casa mais vigiada do país. Durante a conversa, o barbeiro comentou as várias vezes em que mencionou Cristiano Ronaldo dentro do jogo.

O ex-concorrente, que já teve contacto direto com o futebolista português, confessou que partilhou com ele a novidade da entrada no programa.

«Jamais. Até disseram: ‘O Ronaldo vai votar’. Claramente que não. Acreditei sempre que ele, provavelmente, tivesse visto a minha entrada, porque ele sabia. Avisei-o», revelou Sandro.

Ainda assim, o ex-concorrente fez questão de esclarecer que Cristiano Ronaldo não se envolveu no reality show nem demonstrou apoio público: «Não vou comentar o que ele disse, porque isso fica entre nós. Ele tem muito mais a fazer do que votar».

Veja aqui a entrevista:

Recorde a saída do barbeiro...

Sandro foi o concorrente expulso da gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 deste domingo, 5 de outubro, e, chegado a estúdio, foi surpreendido por Cristina Ferreira, que lhe revelou os segredos mais surpreendentes desta edição.

A apresentadora quis perceber se Sandro tem noção do segredo de Liliana, uma vez que foi um dos maiores apoiantes da sua relação com Fábio. «Sabes qual é o segredo da Liliana? 'Fui pedida em casamento na gala de estreia'», revelou Cristina Ferreira, deixando Sandro de queixo caído.

Pode ver aqui a reação:

A segunda surpresa da noite foi quando Sandro ficou a saber quem é o casal verdadeiro desta edição. «A Marisa é casada o Pedro», disse Cristina Ferreira, deixando o concorrente completamente em choque. «Meu Deus! Isto nem foi ao lado, foi completamente noutro planeta!»

Veja aqui o momento:

Já no pós-gala, Sandro falou em exclusivo com a nossa repórter Rita Vassalo e fez mais algumas confissões sobre estes segredos.

«Eu sabia que havia ali qualquer coisa. A Liliana dizia-me muitas vezes 'tu não sabes o que eu tive de fazer para vir para aqui'. Sabia que era relacionado com o namorado, mas não contava com isso», começou por explicar. Mesmo sabendo que Liliana estava noiva de Zé, Sandro garante que continua a apoiar a relação da amiga com Fábio: «Continuo a torcer pelos dois».

Já sobre o casal verdadeiro, Sandro atirou: «A maior bomba foi mesmo o casal Pedro e Marisa, que estão a fazer um super jogo, porque acho que ninguém vai acertar nisso».

Veja aqui o momento:

