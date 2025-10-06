Com apenas 3% dos votos, este concorrente diz adeus à casa mais vigiada do país

Cristina Ferreira deslumbra na Gala… mas há um detalhe que faz toda a diferença

A noite da gala do Secret Story 9 ficou marcada por mais uma expulsão carregada de suspense. Em risco de abandonar a casa estavam Leandro, Pedro Jorge, Joana, Liliana, Fábio e Sandro, seis concorrentes que dividiram as opiniões do público ao longo da semana.

No entanto, a decisão final não deixou margem para dúvidas: com apenas 3% dos votos, Sandro foi o expulso da noite, despedindo-se assim da casa mais vigiada do país.

No duelo final, o público distribuiu os votos entre Joana (42%), Liliana (29%) e Fábio (26%), num resultado renhido que manteve a tensão até ao último momento.