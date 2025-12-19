Tudo para expulsar Pedro? Bruna expõe plano de Sandro em direto: «É absolutamente ridículo»

Conheça a namorada 22 anos mais nova de Sandro: a sensualidade que conquistou o barbeiro de Cristiano Ronaldo

Bruna denunciou toda a estratégia de Sandro para manter Fábio dentro da casa mais vigiada do País e tudo passa por expulsar Pedro. Na manhã desta sexta-feira, 19 de dezembro, Bruna, Carina e Sandro estiveram no programa Dois às 10 e comentaram os últimos acontecimentos no Secret Story 9, incluindo o concorrente que queriam ver expulso na gala deste domingo.

Depois de ambas as concorrentes terem dito que deveria ser Fábio a ser expulso, Sandro foi o único a ir contra os colegas e afirmou que quer ver o amigo salvo. Quando Cláudio Ramos perguntou ao ex-concorrente se vota para salvar Fábio, Sandro admitiu que sim. Foi nesse momento que Bruna o denunciou publicamente.

«Ele não só vota como apela a que todas as teams se unam para expulsar outros concorrentes», declarou a jovem.

Questionado por Cláudio Ramos, Sandro acabou por admitir como une esforços para expulsar outros concorrentes: «É uma estratégia (…) Neste caso eu apelo à equipa do Leandro, porque o Leandro quer que o Pedro saia. Então faço o favor ao Leandro e ajudo-o a tirar o Pedro o quanto antes.

No final, Bruna não poupou críticas à postura do colega: «Juntar dinheiro para expulsar pessoas é absolutamente ridículo.»

