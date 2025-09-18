Sandro conta pormenores da convivência com Cristiano Ronaldo: «Chega lá e…»

Sandro é o barbeiro dos famosos. Já cortou o cabelo a muitos futebolistas conhecidos, inclusive 'o melhor do mundo', Cristiano Ronaldo. Já na casa do Secret Story, o concorrente partilhou detalhes da convivência com ele.
Questionado pelos colegas sobre quanto lhe cobrava para cortar o cabelo, Sandro respondeu: «Normalmente, nem consigo cobrar... Porque ele nem me deixa perguntar. Eu não lhe peço, ele vai buscar o dinheiro e dá-me. Mas não posso falar de valores».
«Ele dá uma boa gorjeta. Ele é atencioso. Ele nem me deixa dizer o preço. Chega lá e paga», acrescentou ainda Sandro, revelando também - na mesma conversa - quanto pagam outros futebolistas pelo serviço do concorrente.
Sandro afirmou: «Toda a gente me paga mais do que o que eu peço. Há jogadores que me perguntam o preço. Normalmente, são 50 euros».