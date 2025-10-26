«Combinação» entre Liliana e Zé? Flávio Furtado confronta Sandro com o assunto do momento

Conheça a namorada 22 anos mais nova de Sandro: a sensualidade que conquistou o barbeiro de Cristiano Ronaldo

Em plena gala do Secret Story 9, Flávio Furtado aproveitou o seu tempo de antena para confrontar Sandro com o assunto do momento: o 'triângulo amoroso' Liliana, Fábio e o ex-noivo Zé.

O ex-concorrente desta edição tem feito alguns comentários sobre o tema, e também tem criticado alguns comentadores do formato. Flávio Furtado quis perceber o porquê. «Sandro, os comentadores não têm de ser imparciais. Isso é lá nos tribunais, aqui não. E queria perguntar-te como é que sabes que entre a Liliana e o Zé era tudo combinado, já que eras o maior defensor daquele casal», questionou.

Apanhado de surpresa, Sandro respondeu: «Nunca disse que entre o Zé e a Liliana era combinado, até porque não os conhecia. Aquilo que disse foi que entre mim, Fábio e Liliana, nós tínhamos combinações para criar um enredo. Depois de eu ter saído, acredito que já haja sentimentos, mas antes disso foi a própria Liliana a dizer que estava a jogar e admitiu que estava a fazer jogo de casal».

Cristina Ferreira não se deixou ficar. «Olha que nunca pareceu que tu tivesses metido nesse enredo», atirou, acabando por ser aplaudida pelo público em estúdio.

