«Ele não é meu pai»: namorada de Sandro dá um murro na mesa

Sandro, ex-concorrente do Secret Story, vive um romance com Nádia Sousa, uma jovem de 22 anos que não tem passado despercebida pela cumplicidade que demonstra com o namorado.

Depois da saída de Sandro da casa mais vigiada do país, Nádia partilhou nas redes sociais uma longa mensagem dedicada ao companheiro, onde falou abertamente sobre o amor que os une e sobre o impacto que ele teve na sua vida, após ultrapassar uma fase muito difícil.

«Perdi o meu pai aos 19 anos e não tem sido fácil, mas com o Sandro tem sido mais leve. Ele é mesmo um velhote sábio e gostava muito que todos na vida tivessem um Sandro», escreveu.

Consciente das críticas que o casal tem recebido, a jovem decidiu responder de forma direta e sincera: «Não, ele não é meu pai. Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho. Estou com o Sandro pela pessoa que ele é. Porque de todos os vazios que eu tenho, o Sandro inconscientemente sabe como os preencher».

A mensagem, que rapidamente gerou reações nas redes sociais, mostra o lado mais emocional de Nádia, que descreve o namorado como um apoio constante: «Ele tem-me ensinado a lidar com as adversidades da vida. É resiliente, perspicaz e tem uma capacidade extrema de lidar com tudo».

Mais do que uma resposta aos críticos, a publicação acabou por ser uma verdadeira declaração de amor. «Somos muito cúmplices, em tudo mesmo. Chorou ele e chorei eu. Vibro a cada conquista dele e tenho a certeza de que esta será mais uma. Vai com tudo, meu amor».