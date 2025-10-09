Secret Story: Ex-concorrente revela marca no corpo que esconde um segredo do passado

Depois de ter sido expulso do “Secret Story”, da TVI, no passado domingo, dia 5, Sandro recorreu às redes sociais para partilhar um lado mais íntimo da sua história. O ex-concorrente surpreendeu os seguidores ao mostrar uma marcante cicatriz abdominal, resultado de uma abdominoplastia — cirurgia que tinha mantido em segredo dentro da casa.

“Ter conseguido esconder um segredo com quatro concorrentes que me conheciam cá fora e esconder a cicatriz da abdominoplastia foi o maior desafio que tive na casa”, escreveu o barbeiro na legenda da publicação.

Após a sua participação no reality show, Sandro revelou que o seu segredo era: “já fui obeso”. A recente partilha nas redes sociais veio, assim, complementar essa confissão, mostrando o caminho de superação pessoal que o concorrente percorreu antes de entrar no programa.

A fotografia, que evidencia a cicatriz da cirurgia, tem gerado inúmeras reações de apoio e admiração por parte dos fãs, que elogiam a sua coragem e autenticidade.

Sandro, que conquistou a atenção do público pela sua personalidade determinada, mostra agora uma faceta mais vulnerável e humana, num testemunho que tem inspirado muitos dos seus seguidores.

Veja, agora, a imagem partilhada por Sandro.

Dentro da casa mais vigiada do País, Sandro desenvolveu laços muito estreitos e afinidade com Liliana e Fábio. No último domingo de gala, o concorrente foi expulso com 3% dos votos dos portugueses. Após o momento da expulsão e já em estúdio ao lado de Cristina Ferreira, Sandro revelou o seu segredo perante Portugal inteiro.

Sandro, 44 anos, é de Olhão. Barbeiro das estrelas, já cortou o cabelo a jogadores como John Terry e Cristiano Ronaldo. Viveu uma infância difícil e com grandes desafios, mas garante que cada experiência o tornou ainda mais resiliente. Pai de três filhas, namora com uma jovem de 20 anos. Enérgico, divertido e teimoso, diz que já sobreviveu a muito e que está mais que pronto para este desafio.

Um dos temas mais falados de Sandro dentro da casa do Secret Story 9 foi precisamente o facto de ser barbeiro do craque de futebol, Cristiano Ronaldo, algo que também gerou algum "barulho" na casa, pois concorrentes como Leandro acusaram Sandro de falar demasiado no tema.

Veja, em baixo, um dos vídeos desse momento.