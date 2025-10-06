«A maior bomba»: Sandro fica em choque ao descobrir o segredo de Liliana e o casal verdadeiro do Secret Story

Ao Minuto

Cristina Ferreira contou a Sandro os segredos mais surpreendentes desta edição do Secret Story e este ficou de queixo caído.

Sandro foi o concorrente expulso da gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 deste domingo, 5 de outubro, e, chegado a estúdio, foi surpreendido por Cristina Ferreira, que lhe revelou os segredos mais surpreendentes desta edição.

A apresentadora quis perceber se Sandro tem noção do segredo de Liliana, uma vez que foi um dos maiores apoiantes da sua relação com Fábio. «Sabes qual é o segredo da Liliana? 'Fui pedida em casamento na gala de estreia'», revelou Cristina Ferreira, deixando Sandro de queixo caído.

Pode ver aqui a reação:

A segunda surpresa da noite foi quando Sandro ficou a saber quem é o casal verdadeiro desta edição. «A Marisa é casada o Pedro», disse Cristina Ferreira, deixando o concorrente completamente em choque. «Meu Deus! Isto nem foi ao lado, foi completamente noutro planeta!»

Veja aqui o momento:

Já no pós-gala, Sandro falou em exclusivo com a nossa repórter Rita Vassalo e fez mais algumas confissões sobre estes segredos.

«Eu sabia que havia ali qualquer coisa. A Liliana dizia-me muitas vezes 'tu não sabes o que eu tive de fazer para vir para aqui'. Sabia que era relacionado com o namorado, mas não contava com isso», começou por explicar. Mesmo sabendo que Liliana estava noiva de Zé, Sandro garante que continua a apoiar a relação da amiga com Fábio: «Continuo a torcer pelos dois».

Já sobre o casal verdadeiro, Sandro atirou: «A maior bomba foi mesmo o casal Pedro e Marisa, que estão a fazer um super jogo, porque acho que ninguém vai acertar nisso».

Veja aqui o momento:

