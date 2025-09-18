Ex-concorrente de reality show morre atropelada. Culpada já foi presa

Estrela de reality show morre em trágico atropelamento em Hamptons

Uma mulher de 32 anos foi presa, no passado mês de junho, pelo atropelamento e morte de Sara Burack, corretora imobiliária especializada em propriedades de luxo e concorrente do reality show Million Dollar Beach House (Mansão de Praia).

O caso aconteceu em Hamptons, uma das áreas mais exclusivas de Nova Iorque, conhecida por ser o refúgio de férias de ricos e famosos.

Suspeita é acusada de fugir após o acidente

A suspeita foi identificada como Amanda Kempton, que, segundo as autoridades, abandonou o local após o acidente com vítima fatal.

De acordo com o Departamento de Polícia de Nova Iorque, se condenada, Kempton poderá enfrentar até quatro anos de prisão.

Ainda não foi divulgado que tipo de veículo esteve envolvido no atropelamento nem os detalhes que levaram à identificação da suspeita. A expectativa é que Kempton tenha sido indiciada no dia 21 de junho.

Como aconteceu o acidente fatal

Na manhã de quinta-feira, 19 de junho, a polícia recebeu uma chamada para o número de emergência 911, relatando a presença de uma “mulher ferida” na Montauk Highway, uma das principais estradas da região.

Quando os agentes chegaram ao local, encontraram Sara Burack inconsciente. A corretora foi encaminhada ao Hospital Universitário Stony Brook, onde não resistiu aos ferimentos.

O facto de o veículo ter fugido do local levou a uma operação em larga escala, envolvendo o Departamento de Polícia de Nova Iorque e a Unidade de Reconstrução de Acidentes da Polícia do Estado.

Quem era Sara Burack?

Antes de se tornar uma figura de destaque no setor imobiliário de luxo, Sara Burack iniciou a carreira no negócio de construção comercial e venda de materiais.

Mais tarde, entrou no competitivo mercado imobiliário de Manhattan e Hamptons, áreas onde trabalhou pela agência Nest Seekers International, especializada em propriedades de alto padrão.

Em 2020, Sara participou no reality show da Netflix “Million Dollar Beach House” (Mansão de Praia), onde jovens agentes imobiliários disputam a venda de mansões milionárias, num formato que mistura luxo, drama e competição.

Repercussão internacional

O caso ganhou destaque em vários meios de comunicação internacionais, incluindo o New York Post, a revista People e o site TMZ, aumentando a comoção em torno da morte da corretora e estrela televisiva.