Rita Almeida revela algo que a ligava a Sara Carreira... E mostra presente único: «O mais especial»

Sara Carreira partiu há quase cinco anos, mas a sua presença continua viva no coração de quem a admira. A cada homenagem, a memória da jovem cantora volta a ganhar luz — seja através da família, de amigos próximos ou de fãs que nunca a esqueceram.

Recentemente, Rita Almeida voltou a emocionar os seguidores ao mostrar um globo da Associação Sara Carreira. A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos explicou que coleciona globos e revelou um pormenor que não deixou ninguém indiferente: «Este globo é o mais especial. E há um pequeno detalhe: fazemos anos no mesmo dia».

Um gesto simples, mas cheio de ternura, que reforça como a história de Sara continua a transformar e a tocar quem se cruza com o seu legado.

No dia 6, realiza-se a Gala dos Sonhos, promovida pela Associação Sara Carreira, com transmissão na TVI — uma noite sempre marcada por emoção, solidariedade e tributos sinceros.

