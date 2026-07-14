Sara Jesus mostra resultado de nova sessão fotográfica ousada. E deixa confissão pessoal

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

10:19
Liliana foi confrontada com diagnóstico inesperado após o “Secret Story 10” - Big Brother
04:23

Liliana foi confrontada com diagnóstico inesperado após o “Secret Story 10”

10:16
Liliana revela com que ex-concorrentes do “Secret Story 10” não quer voltar a falar - Big Brother
05:02

Liliana revela com que ex-concorrentes do “Secret Story 10” não quer voltar a falar

10:16
Filha de Liliana e Ricky surpreende Cláudio Ramos com gesto ternurento - Big Brother
05:02

Filha de Liliana e Ricky surpreende Cláudio Ramos com gesto ternurento

10:14
Reação inesperada da filha à saída da casa deixou Liliana devastada: “Partiu-me o coração” - Big Brother
05:02

Reação inesperada da filha à saída da casa deixou Liliana devastada: “Partiu-me o coração”

10:10
Ricky fala sobre mudança na sua vida após o “Secret Story 10”: “Nasci de novo” - Big Brother
04:47

Ricky fala sobre mudança na sua vida após o “Secret Story 10”: “Nasci de novo”

10:09
Liliana revela reviravolta na sua situação financeira após sair do “Secret Story 10” - Big Brother
04:47

Liliana revela reviravolta na sua situação financeira após sair do “Secret Story 10”

10:02
Aos 63 anos, Kina exibe uma silhueta invejável em biquíni e revela como a consegue manter - Big Brother
02:29

Aos 63 anos, Kina exibe uma silhueta invejável em biquíni e revela como a consegue manter

10:40
Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados” - Big Brother
04:36

Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”

10:39
Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão faz revelação: “Estou na casa dos meus pais” - Big Brother
04:49

Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão faz revelação: “Estou na casa dos meus pais”

10:38
Afonso Leitão faz balanço da sua vida: “Estou a tapar alguns buracos que cavei” - Big Brother
04:49

Afonso Leitão faz balanço da sua vida: “Estou a tapar alguns buracos que cavei”

10:32
Cláudio Ramos elogia atitude de Afonso Leitão com Jéssica Vieira: “Fiquei muito contente” - Big Brother
01:44

Cláudio Ramos elogia atitude de Afonso Leitão com Jéssica Vieira: “Fiquei muito contente”

10:32
Afonso Leitão revela conversa com Marcelo Palma após o “Desafio Final”: “Reconheci” - Big Brother
01:44

Afonso Leitão revela conversa com Marcelo Palma após o “Desafio Final”: “Reconheci”

10:32
“As coisas com ela como é que estão?”: Afonso Leitão fala sobre a relação com Jéssica Vieira - Big Brother
01:44

“As coisas com ela como é que estão?”: Afonso Leitão fala sobre a relação com Jéssica Vieira

10:28
Em direto, Afonso Leitão é surpreendido por pessoa especial: “Para mim, é tudo” - Big Brother
05:20

Em direto, Afonso Leitão é surpreendido por pessoa especial: “Para mim, é tudo”

10:27
Afonso Leitão sobre fase difícil: “Acabei por lidar bem graças à minha mãe” - Big Brother
04:10

Afonso Leitão sobre fase difícil: “Acabei por lidar bem graças à minha mãe”

10:24
Afonso Leitão fala sobre adaptação na sua vida: “Há coisas que podem se evitar” - Big Brother
06:58

Afonso Leitão fala sobre adaptação na sua vida: “Há coisas que podem se evitar”

10:13
Afonso Leitão admite medos: “Tinha muito receio do que as pessoas iam pensar” - Big Brother
01:52

Afonso Leitão admite medos: “Tinha muito receio do que as pessoas iam pensar”

10:13
Afonso Leitão recorda postura do passado: “Eu nem sabia o que estava a fazer” - Big Brother
01:52

Afonso Leitão recorda postura do passado: “Eu nem sabia o que estava a fazer”

19:03
Perdeu mais de 30 mil e ainda revelou plano secreto com Leandro. Assim foi a polémica entrevista a Marisa Susana - Big Brother

Perdeu mais de 30 mil e ainda revelou plano secreto com Leandro. Assim foi a polémica entrevista a Marisa Susana

12:05
Primeira entrevista de Marisa Susana após o quarto lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa - Big Brother
35:32

Primeira entrevista de Marisa Susana após o quarto lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa

11:55
Marisa Susana pede conversa em privado com Cristina Ferreira - Big Brother
04:11

Marisa Susana pede conversa em privado com Cristina Ferreira

11:54
Marisa Susana abre o coração ao falar dos problemas enfrentados pelo companheiro: "Não está a ser fácil" - Big Brother
04:11

Marisa Susana abre o coração ao falar dos problemas enfrentados pelo companheiro: "Não está a ser fácil"

11:51
Depois do “Desafio Final”, Marisa Susana revela dura realidade: “Perdi tudo” - Big Brother
04:22

Depois do “Desafio Final”, Marisa Susana revela dura realidade: “Perdi tudo”

11:47
Marisa Susana admite surpresa com Pedro Jorge: “Ele contou-me uma coisa que eu nem tinha noção” - Big Brother
04:45

Marisa Susana admite surpresa com Pedro Jorge: “Ele contou-me uma coisa que eu nem tinha noção”

10:49
Francisco Monteiro assume novo amor: “Sinto que, finalmente, encontrei uma pessoa mesmo especial” - Big Brother
01:54

Francisco Monteiro assume novo amor: “Sinto que, finalmente, encontrei uma pessoa mesmo especial”

Acompanhe ao minuto

Sara Jesus mostra resultado de nova sessão fotográfica ousada. E deixa confissão pessoal

Sara Jesus mostra resultado de nova sessão fotográfica ousada. E deixa confissão pessoal - Big Brother

A ex-concorrente do ‘Secret Story – Desafio Final’ partilhou o resultado de uma sessão fotográfica e confessou que é perante as câmaras que se sente verdadeiramente feliz.

Desde que saiu do ‘Secret Story – Desafio Final’, da TVI, Sara Jesus tem mantido uma forte presença nas redes sociais, onde continua a partilhar vários momentos do seu dia a dia com os seguidores.

Desta vez, a jovem recorreu à sua página de Instagram para mostrar o resultado de uma nova sessão fotográfica, mas foi a legenda da publicação que acabou por chamar a atenção dos fãs: «É em frente à câmara que me sinto mais viva», escreveu Sara Jesus, numa confissão simples, mas bastante reveladora sobre uma das suas maiores paixões.

As imagens, que rapidamente mereceram inúmeros gostos e comentários, mostram a ex-concorrente do reality show em poses descontraídas e confiantes, evidenciando a ligação especial que mantém com o mundo da fotografia e da criação de conteúdos.

Veja todas as fotografias da sessão na galeria acima.

Desde a sua participação nos programas da TVI, Sara Jesus tem conquistado uma comunidade fiel de seguidores nas redes sociais, onde partilha regularmente momentos pessoais, projetos e reflexões sobre o seu percurso.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

A mais recente publicação voltou a demonstrar que a jovem continua a apostar na sua imagem e na presença digital, deixando claro que é perante a objetiva que se sente mais realizada.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios à ex-concorrente, com muitos seguidores a destacarem a sua naturalidade e a forma como transmite confiança em frente à câmara. Uma certeza parece unir os fãs de Sara Jesus: a antiga participante do ‘Secret Story’ continua a viver uma fase de grande proximidade com o público que a acompanhou na televisão.

Temas: Sara Jesus

Fora da Casa

Eva Pais mostra-se com o namorado e fãs lançam farpa a Diogo: «Finalmente com um Amor ao nível dela»

Eva Pais mostra-se com o namorado e fãs lançam farpa a Diogo: «Finalmente com um Amor ao nível dela»

Hoje às 15:42
Juntinha a João Monteiro, Cristina Ferreira mostra lado privado da viagem: «Viajar com amor é outra coisa»

Juntinha a João Monteiro, Cristina Ferreira mostra lado privado da viagem: «Viajar com amor é outra coisa»

12 jul, 19:03
De regresso a casa, Cristina Ferreira faz reflexão sobre um dos melhores sítios onde já esteve. E é de arrepiar

De regresso a casa, Cristina Ferreira faz reflexão sobre um dos melhores sítios onde já esteve. E é de arrepiar

12 jul, 18:12
Sem filtros, João Ricardo fala sobre Pedro Jorge. E a declaração pode surpreender

Sem filtros, João Ricardo fala sobre Pedro Jorge. E a declaração pode surpreender

11 jul, 12:19
Tudo começou num reality! Ex-concorrentes eternizam relação com tatuagem tocante: e que envolve a Voz

Tudo começou num reality! Ex-concorrentes eternizam relação com tatuagem tocante: e que envolve a Voz

10 jul, 10:50
Marcia Soares expõe situação inesperada que viveu. E "envolve" Cristiano Ronaldo

Marcia Soares expõe situação inesperada que viveu. E "envolve" Cristiano Ronaldo

10 jul, 09:56
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Eva Pais mostra-se com o namorado e fãs lançam farpa a Diogo: «Finalmente com um Amor ao nível dela»

Eva Pais mostra-se com o namorado e fãs lançam farpa a Diogo: «Finalmente com um Amor ao nível dela»

Hoje às 15:42
É oficial! Conhecidos todos os detalhes do término entre Catarina e Norberto

É oficial! Conhecidos todos os detalhes do término entre Catarina e Norberto

Ontem às 19:38
De regresso a casa, Cristina Ferreira faz reflexão sobre um dos melhores sítios onde já esteve. E é de arrepiar

De regresso a casa, Cristina Ferreira faz reflexão sobre um dos melhores sítios onde já esteve. E é de arrepiar

12 jul, 18:12
Juntinha a João Monteiro, Cristina Ferreira mostra lado privado da viagem: «Viajar com amor é outra coisa»

Juntinha a João Monteiro, Cristina Ferreira mostra lado privado da viagem: «Viajar com amor é outra coisa»

12 jul, 19:03
O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

1 jun, 10:01
Ver Mais

Notícias

Sara Jesus mostra resultado de nova sessão fotográfica ousada. E deixa confissão pessoal

Sara Jesus mostra resultado de nova sessão fotográfica ousada. E deixa confissão pessoal

Há 1h e 12min
Eva Pais mostra-se com o namorado e fãs lançam farpa a Diogo: «Finalmente com um Amor ao nível dela»

Eva Pais mostra-se com o namorado e fãs lançam farpa a Diogo: «Finalmente com um Amor ao nível dela»

Hoje às 15:42
É oficial! Conhecidos todos os detalhes do término entre Catarina e Norberto

É oficial! Conhecidos todos os detalhes do término entre Catarina e Norberto

Ontem às 19:38
Juntinha a João Monteiro, Cristina Ferreira mostra lado privado da viagem: «Viajar com amor é outra coisa»

Juntinha a João Monteiro, Cristina Ferreira mostra lado privado da viagem: «Viajar com amor é outra coisa»

12 jul, 19:03
De regresso a casa, Cristina Ferreira faz reflexão sobre um dos melhores sítios onde já esteve. E é de arrepiar

De regresso a casa, Cristina Ferreira faz reflexão sobre um dos melhores sítios onde já esteve. E é de arrepiar

12 jul, 18:12
Ver Mais Notícias

Opinião

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

25 jun, 19:21
Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

19 jun, 19:15
Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

19 jun, 01:06
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

19 jun, 00:31
Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

19 jun, 00:23
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

16 jun, 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Mariana Salgueiro implacável após expulsão: «Só têm o que merecem»
02:05

Mariana Salgueiro implacável após expulsão: «Só têm o que merecem»

Ontem às 00:48
Aliados do líder nomeiam no confessionário. E as escolhas surpreendem
09:54

Aliados do líder nomeiam no confessionário. E as escolhas surpreendem

Ontem às 00:47
Pedro é o maior lesado depois da escolha do líder. Descubra se conseguiu o volte-face
03:35

Pedro é o maior lesado depois da escolha do líder. Descubra se conseguiu o volte-face

Ontem às 00:34
Novo líder! Afonso faz escolhas surpreendentes e provoca reviravolta no jogo
03:53

Novo líder! Afonso faz escolhas surpreendentes e provoca reviravolta no jogo

Ontem às 00:30
À primeira! Este concorrente conquista a liderança e a prova é de milhões
08:30

À primeira! Este concorrente conquista a liderança e a prova é de milhões

Ontem às 00:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada faz revelação sobre a nova casa: saiba tudo!

Bárbara Parada faz revelação sobre a nova casa: saiba tudo!

Hoje às 16:06
Lar, doce lar! Bárbara Parada mostra a nova casa de banho: "Está tão linda"

Lar, doce lar! Bárbara Parada mostra a nova casa de banho: "Está tão linda"

Hoje às 11:38
Dos realities da TVI aos negócios milionários: ex-concorrente do Big Brother soma património impressionante

Dos realities da TVI aos negócios milionários: ex-concorrente do Big Brother soma património impressionante

Hoje às 11:20
Bruno de Carvalho faz balanço: "A maior desilusão"

Bruno de Carvalho faz balanço: "A maior desilusão"

Hoje às 09:18
Atento a emotivo momento, Francisco Monteiro revela: "Adivinhei"

Atento a emotivo momento, Francisco Monteiro revela: "Adivinhei"

Ontem às 12:42
Ver Mais Outros Sites