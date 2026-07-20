O amor fala sempre mais alto. Sara Jesus mostra-se radiante ao lado de pessoa especial: «Coração cheio»

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Sara Jesus viveu um reencontro muito especial com o filho e não escondeu a felicidade. Depois de dias marcados pelas saudades, a ex-concorrente mostrou-se de coração cheio por voltar a ter o menino nos braços.

Sara Jesus viveu um momento especial e fez questão de o partilhar com os seguidores nas redes sociais. Através de uma publicação nas stories do Instagram, mostrou-se num momento de grande cumplicidade com o filho, depois de passar algum tempo longe do menino.

Na imagem partilhada, Sara surge deitada ao lado do pequeno, num reencontro marcado pelo carinho e pela proximidade entre mãe e filho: «O meu bebé veio mais cedo para mim», escreveu, visivelmente feliz por voltar a ter o menino junto de si.

Sara Jesus revelou ainda que as saudades já eram muitas e não escondeu a emoção deste momento em família. «Como eu já estava cheia de saudades do meu pequenino, coração cheio», acrescentou.

Um registo ternurento que mostra a felicidade da ex-concorrente do Secret Story por poder matar saudades do filho e desfrutar novamente da sua companhia.

Sara Jesus mostra resultado de nova sessão fotográfica ousada. E deixa confissão pessoal

Desde que saiu do ‘Secret Story – Desafio Final’, da TVI, Sara Jesus tem mantido uma forte presença nas redes sociais, onde continua a partilhar vários momentos do seu dia a dia com os seguidores.

Reality em direto?
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Desta vez, a jovem recorreu à sua página de Instagram para mostrar o resultado de uma nova sessão fotográfica, mas foi a legenda da publicação que acabou por chamar a atenção dos fãs: «É em frente à câmara que me sinto mais viva», escreveu Sara Jesus, numa confissão simples, mas bastante reveladora sobre uma das suas maiores paixões.

As imagens, que rapidamente mereceram inúmeros gostos e comentários, mostram a ex-concorrente do reality show em poses descontraídas e confiantes, evidenciando a ligação especial que mantém com o mundo da fotografia e da criação de conteúdos.

Veja todas as fotografias da sessão na galeria acima.

Desde a sua participação nos programas da TVI, Sara Jesus tem conquistado uma comunidade fiel de seguidores nas redes sociais, onde partilha regularmente momentos pessoais, projetos e reflexões sobre o seu percurso.

A mais recente publicação voltou a demonstrar que a jovem continua a apostar na sua imagem e na presença digital, deixando claro que é perante a objetiva que se sente mais realizada.

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A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios à ex-concorrente, com muitos seguidores a destacarem a sua naturalidade e a forma como transmite confiança em frente à câmara. Uma certeza parece unir os fãs de Sara Jesus: a antiga participante do ‘Secret Story’ continua a viver uma fase de grande proximidade com o público que a acompanhou na televisão.

Temas: Sara Jesus

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