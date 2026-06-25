Casamentos para breve? Sara Jesus tem o vestido que combina elegância com modernidade

Um vestido verde curto, marcado por um design moderno e elegante, com um detalhe inesperado em rede que desce até aos pés, tornou-se um dos temas de conversa depois de ter sido apresentado no programa Dois às 10. A peça, vestida por Sara, destacou-se pela sua originalidade e pelo equilíbrio entre sofisticação e ousadia, sendo apontada como uma escolha perfeita para casamentos e eventos de verão.

O vestido aposta num verde seco, tendência forte da estação, e conjuga um corte curto e estruturado na parte superior com uma camada em rede transparente que alonga a silhueta até ao chão. Este contraste cria um efeito visual marcante, que junta leveza e impacto num só look.

Num momento em que os looks de cerimónia procuram cada vez mais sair do convencional, esta proposta surge como uma alternativa fresca aos tradicionais vestidos longos, afirmando-se como uma escolha que não passa despercebida.