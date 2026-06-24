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«Recebi uma mensagem absolutamente ridícula»: Sara Jesus faz confidência que envolve Hugo Pereira

«Recebi uma mensagem absolutamente ridícula»: Sara Jesus faz confidência que envolve Hugo Pereira - Big Brother

Após o ‘Desafio Final’, Sara Jesus faz revelações sobre Hugo Pereira.

Sara Jesus ficou a um passo da final do Secret Story - Desafio Final. Com apenas 24% dos votos do público, a concorrente foi a menos votada nesta de segunda-feira, 23 de junho, acabando por abandonar a casa mais vigiada do país. Já na manhã seguinte, Sara esteve no Dois às 10, onde fez um balanço da experiência e falou sem rodeios sobre a relação com Hugo Pereira, antigo concorrente do Secret Story 10.

«Para mim é um assunto arrumado. Não tenho mais conversa para ter com ele. Senti-me usada», afirmou, afastando qualquer hipótese de reaproximação.

A ex-concorrente explicou que, durante o período em que estiveram mais próximos, Hugo nunca lhe revelou que existia alguém especial na sua vida: «O Hugo nunca disse que tinha uma namorada”, sublinhou, fazendo, ainda assim, questão de esclarecer que nunca existiu qualquer compromisso assumido entre ambos. “Não havia um compromisso declarado entre os dois”», acrescentou.

Sara revelou também que chegou a confrontar Hugo após descobrir algumas situações que a desiludiram: «Mandei mensagem a dizer que era uma desilusão. Não me lembro da resposta, não falou grande coisa», recordou.

Reality em direto?
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Contudo, o momento que mais despertou a curiosidade dos apresentadores foi a revelação de uma mensagem enviada por Hugo depois da sua saída do programa: «Tinha uma mensagem dele. Disse-me que, para ele, eu era uma justa vencedora e depois recebi uma mensagem absolutamente ridícula da parte dele e que não vou expor», contou.

«É mesmo muito ridículo. Não vou expor. Mas é algo sem cabimento. E não é nada do que possam pensa», reforçou, recusando revelar o teor da mensagem, apesar da insistência de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Ao longo da conversa, Sara não escondeu a opinião que tem atualmente sobre o ex-concorrente. «É um miúdo!», atirou, dando a entender que o capítulo está definitivamente encerrado.

 

E João Ricardo?

Se a história com Hugo Pereira parece ter chegado ao fim, há outro nome que continua a despertar a curiosidade de Sara Jesus: João Ricardo, um dos finalistas do Secret Story - Desafio Final.

Questionada sobre a proximidade que desenvolveram dentro da casa, a ex-concorrente admitiu que gostaria de perceber quem é João fora do contexto do jogo: «Dou espaço para saber quem é o JoRi cá fora», confessou, esclarecendo que pretende apenas conhecer melhor o concorrente longe das câmaras, da pressão e das estratégias próprias de um reality show.

Reality em direto?
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Uma revelação que promete alimentar a curiosidade dos fãs numa altura em que se aproxima a grande final do Secret Story - Desafio Final, marcada para sexta-feira, 27 de junho.

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