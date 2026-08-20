Sara Jesus e João Ricardo juntos novamente? Fotografia suspeita da empresária gera burburinho

Sara Jesus e João Ricardo foram, durante boa parte do Desafio Final, uma dupla muito próxima. A cumplicidade entre os dois era evidente e chegou mesmo a alimentar rumores de que João Ricardo poderia sentir algo mais pela ex-concorrente. No entanto, com o avançar do programa, a relação acabou por mudar e a amizade começou a ficar marcada por alguns conflitos.

O afastamento não ficou apenas pela casa. Depois do fim do reality show, os dois chegaram a admitir que não tinham mantido contacto. Em julho, Sara Jesus mostrou, ainda assim, estar disponível para uma eventual reconciliação, recordando os bons momentos que viveram juntos.

Agora, uma nova fotografia de Sara Jesus está a voltar a colocar os dois debaixo dos holofotes. A empresária partilhou um storie no Instagram onde surge acompanhada por uma pessoa cuja identidade não é revelada. O rosto está escondido atrás de Sara e apenas é possível ver parte do corpo.

É precisamente esse detalhe que está a gerar especulação: a pessoa que surge na fotografia parece ser João Ricardo. Embora não exista qualquer confirmação de que se trata efetivamente do ex-concorrente, a semelhança não passou despercebida aos seguidores.

A imagem chega numa altura em que a relação entre os dois continua a despertar curiosidade. Afinal, depois de todos os altos e baixos vividos no programa, terão Sara Jesus e João Ricardo voltado a aproximar-se?