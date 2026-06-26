Escondeu dentro da casa e hoje o segredo acabou. Sara Jesus mostra o dente que já viveu no seu nariz

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Sara Jesus entrou na Casa do Secret Story 10 com um dos segredos mais peculiares de sempre  e agora há prova disso. Após abandonar o Desafio Final, a ex-concorrente decidiu finalmente mostrar aos seguidores a recordação que guarda do segredo que a tornou inesquecível.

Em vídeo partilhado nas redes sociais, Sara Jesus começou por desafiar a memória dos fãs:

«Quem se lembra do meu segredo, que nasci com um dente no nariz? Vou mostrar-vos o dente que está guardado.»

E o que se seguiu surpreendeu muitos. A ex-concorrente não ficou por aqui e revelou mais detalhes sobre o dente:

«Não é propriamente um dentinho, é um dentão. Vejam só. Normalmente, as pessoas têm quatro dentes do siso, eu nasci com um a mais. É este. Enorme, gigantesco.»

Veja aqui o vídeo:

 

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