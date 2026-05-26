«Para os mais curiosos»: Esta ex-concorrente do Big Brother tem profissão surpreendente. E dá que falar

A participação no “Big Brother 2025” deu-lhe grande visibilidade junto do público português, mas há muito mais para descobrir sobre Sara Silva. Fora da casa mais vigiada do País, a ex-concorrente trabalha numa área ligada ao mundo digital e das redes sociais — e a sua profissão acabou por surpreender muitos seguidores.

A ex-concorrente revelou recentemente que é gestora de redes sociais numa conhecida agência de conteúdos digitais, trabalho que concilia com a criação de conteúdo online. Foi através de um vídeo partilhado no Instagram que Sara decidiu mostrar um pouco da sua rotina profissional, despertando a curiosidade dos fãs.

“Um dia comigo como criadora de conteúdo. Para os mais curiosos, espero que gostem”, escreveu na legenda da publicação, onde surge entre reuniões, gravações, edição de vídeos e vários momentos ligados ao universo digital.

O vídeo rapidamente somou reações positivas e comentários de seguidores impressionados com o lado mais profissional da antiga participante do reality show. Muitos elogiaram a criatividade e dedicação de Sara, destacando a forma natural como conseguiu construir uma presença forte nas plataformas digitais.

Depois da experiência no “Big Brother 2025”, Sara Silva parece determinada em continuar a apostar na comunicação e no mundo digital, uma área que conhece bem e onde já trabalhava antes da fama televisiva.