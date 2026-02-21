Apaixonaram-se num Reality da TVI e protagonizaram uma das cenas mais tórridas de paixão. Agora vão ser pais

Sara Sistelo e Moisés Figueira vão ser pais e anunciaram a novidade de forma emotiva nas redes sociais. O casal partilhou um vídeo de revelação no Instagram e acompanhou-o com uma descrição que não deixou ninguém indiferente: «Um pedacinho de nós está a caminho e os nossos corações já não cabem no peito. 2026 é o nosso ano!». A publicação rapidamente se encheu de mensagens de carinho e felicitações. Entre os comentários destacou-se o de Cristina Ferreira, que reagiu com um simples, mas sentido, «Ohh parabéns». Este será o primeiro filho de Sara Sistelo e Moisés Figueira, que vivem agora uma das fases mais felizes das suas vidas. 2026 promete ser, como escreveram, o ano deles.

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Moisés Figueira e Sara Sistelo entraram n'O Triângulo em 2023 e foi naquela casa que se apaixonaram. O casal continua junto até hoje, mas o início desta história de amor foi conturbada. Aliás, quando os dois disseram «amo-te» pela primeira vez, uma legião de fãs ficou em êxtase e é, até à data, o momento que mais viralizou no Youtube da TVI.

Tudo aconteceu no dia 20 de maio de 2023. Moisés Figueira e Sara Sistelo mostram-se mais próximos do que nunca e, durante uma acesa troca de beijos escaldantes, acabaram por assumir os sentimentos que nutriam um pelo outro.

Pode ver aqui as imagens, que contam com 21 milhões de visualizações: