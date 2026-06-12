Em lágrimas, Sara e Moisés “dão o nó” em direto: As imagens do casamento mais inusitado dos realities

Sara e Moisés casam em direto no Dois às 10. Veja os melhores momentos

Sara Sistelo e Moisés Figueira viveram esta sexta-feira um dos dias mais importantes das suas vidas. O casal, que se conheceu em 2023 durante a participação em O Triângulo, da TVI, trocou alianças em direto no programa Dois às 10, numa cerimónia marcada pela emoção, pelas lágrimas e por muitos gestos de carinho.

Perante familiares, amigos e milhares de telespectadores, Sara e Moisés disseram o tão esperado "sim", protagonizando um dos momentos mais especiais e emocionantes da televisão portuguesa nos últimos tempos.

Ao longo da cerimónia não faltaram abraços apertados, olhares cúmplices e palavras carregadas de sentimento. As lágrimas foram uma constante, não só entre os noivos, mas também entre os convidados que acompanharam de perto esta história de amor que começou de forma improvável dentro de uma casa de reality show.

Desde que se conheceram em O Triângulo, Sara e Moisés construíram uma relação sólida longe das câmaras. O casal enfrentou desafios, celebrou conquistas e prepara-se agora para receber o primeiro filho em comum, tornando este momento ainda mais especial.

O casamento em direto foi o culminar de uma história que poucos imaginavam quando os dois se cruzaram pela primeira vez no programa da TVI. O que começou como uma aproximação durante o jogo transformou-se numa relação duradoura, capaz de resistir ao tempo e à pressão mediática.

Entre sorrisos, lágrimas e muitos mimos trocados ao longo da cerimónia, Sara Sistelo e Moisés Figueira mostraram que o amor encontrado num reality show pode ser verdadeiro. A união dos dois fica agora para a história como uma das mais inusitadas, mas também uma das mais bonitas, alguma vez saídas de um formato de televisão em Portugal.

Dois anos depois de se terem conhecido diante das câmaras, Sara e Moisés escreveram um novo capítulo da sua história, desta vez como marido e mulher, num casamento que dificilmente será esquecido pelos fãs do casal e pelos espectadores da TVI.

Percorra a galeria e veja as imagens do casamento e da história de amor de Sara e Moisés.