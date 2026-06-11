Estes conhecidos ex-concorrentes vão casar em direto na TVI! Cristina Ferreira reage: «Um dia mesmo muito especial para nós»

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Sara Sistelo e Moisés Figueira, que se conheceram n'O Triângulo, vão dar um importante passo na relação. O casal vai casar em direto no Dois às 10, num momento que promete emocionar os telespectadores da TVI.

A emissão de amanhã do Dois às 10 promete ficar marcada por um momento muito especial. Sara Sistelo e Moisés Figueira, ex-concorrentes d'O Triângulo, vão casar em direto durante o programa da manhã da TVI.

O anúncio foi feito esta quinta-feira por Cristina Ferreira, que não escondeu o entusiasmo com o acontecimento. «Amanhã é um dia mesmo muito especial para nós aqui na TVI», revelou a apresentadora durante a emissão.

A história de amor de Sara e Moisés começou precisamente no reality show da TVI e, desde então, o casal tem partilhado vários momentos importantes da vida a dois. Agora, prepara-se para celebrar mais uma etapa marcante da relação, desta vez perante os telespectadores de todo o país.

Além do casamento, o momento ganha ainda mais significado porque Sara está grávida do primeiro filho do casal. Os dois aguardam com entusiasmo a chegada de um menino, cujo nascimento deverá acontecer em breve.

Com emoção garantida e muitas surpresas esperadas ao longo da emissão, o casamento de Sara e Moisés promete ser um dos momentos mais especiais dos últimos tempos, reunindo família, amigos e o carinho do público que acompanhou o início desta história de amor.

Reality em direto?
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