No dia de casamento de Sara e Moisés, recordamos a cena íntima entre ambos. É dos vídeos mais vistos da TVI

Sara e Moisés casam em direto no Dois às 10. Veja os melhores momentos

Moisés Figueira e Sara Sistelo casaram esta sexta-feira em direto no programa 'Dois às 10' da TVI, mas o início desta história de amor foi conturbada. Aliás, quando os dois disseram «amo-te» pela primeira vez, uma legião de fãs ficou em êxtase e é, até à data, o momento que mais viralizou no Youtube da TVI.

Tudo aconteceu no dia 20 de maio de 2023. Moisés Figueira e Sara Sistelo mostram-se mais próximos do que nunca e, durante uma acesa troca de beijos escaldantes, acabaram por assumir os sentimentos que nutriam um pelo outro.

Pode ver aqui as imagens, que contam com 21 milhões de visualizações:

A história de amor de Sara e Moisés começou em 2023, quando ambos entraram no reality show O Triângulo, da TVI. O que começou como uma simples aproximação dentro da casa rapidamente se transformou numa das relações mais sólidas nascidas num programa de televisão.

Apesar dos desafios do jogo e da exposição mediática, Sara e Moisés mostraram desde cedo uma ligação especial. Terminada a experiência no reality show, o casal continuou unido e provou que o romance estava longe de ser apenas uma paixão de televisão.

Desde então, nunca mais se largaram. Ao longo dos últimos anos, foram partilhando vários momentos da vida a dois com os seguidores, sempre mostrando uma relação marcada pela cumplicidade e pelo apoio mútuo.

Agora, a história dos dois entra numa nova fase. Sara e Moisés preparam-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum - Orion - um momento muito aguardado pelo casal e pelos fãs que os acompanham desde os tempos de O Triângulo.

Mas as emoções não ficam por aqui. Esta sexta-feira, os antigos concorrentes deram mais um passo importante na relação e trocararm alianças em direto no programa Dois às 10, da TVI. Percorra a galeria e veja as imagens do casamento e da história de amor de Sara e Moisés.