Protagonizaram dos momentos mais picantes dos realities, mas outra mulher quase os tramou. Hoje vão ser pais

Sara Sistelo e Moisés Figueira conheceram-se durante a participação no reality-show O Triângulo e rapidamente se tornaram um dos casais mais falados da edição. Entre momentos de grande cumplicidade, proximidade e romance, os dois protagonizaram algumas das cenas mais comentadas e picantes do programa.

No entanto, a relação passou por uma fase delicada ainda dentro da casa. Um beijo entre Moisés Figueira e Mariana Duarte, outra concorrente do reality-show, quase ditou o fim da ligação com Sara Sistelo. O momento gerou tensão, ciúmes e muitas dúvidas sobre o futuro do casal, levando vários espectadores a acreditar que a história de amor não iria sobreviver ao programa.

Apesar da polémica, Sara Sistelo e Moisés Figueira acabaram por ultrapassar a crise e decidiram apostar na relação fora da experiência televisiva. Desde então, os dois têm mostrado que o amor falou mais alto e continuam juntos, mais unidos do que nunca.

Há alguns meses, o casal anunciou uma das notícias mais felizes das suas vidas: estão à espera do primeiro filho em comum. Sara Sistelo e Moisés Figueira vão ser pais de um menino, vivendo agora uma nova fase marcada pela preparação para a chegada do bebé.

Moisés já é pai de Isaac, fruto de uma relação anterior, e prepara-se agora para aumentar a família ao lado de Sara Sistelo, numa história que começou entre polémicas, mas que acabou por se transformar numa verdadeira relação fora dos reality-shows.