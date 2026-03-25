Sara e Moisés descobrem o sexo do bebé em direto. Estas foram as reações

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Sara Sistelo e Moisés Figueira viveram um momento especial ao revelarem, em direto no Dois às 10, o sexo do bebé através de um gráfico, à semelhança dos reality shows. O casal não conteve a emoção.

Sara Sistelo e Moisés Figueira protagonizaram um momento carregado de emoção em direto no programa Dois às 10. Entre algum nervosismo e muita expectativa, o casal acabou por descobrir qual é o sexo do primeiro filho. O desfecho foi claro: Sara e Moisés vão ter um menino.

A manhã desta terça-feira ficou marcada por esta revelação especial. Com a revelação em direto «à moda de reality show», do filho de Sara e Moisés, ex concorrentes do O Triângulo

Apaixonados desde que se conheceram no programa, Sara e Moisés preparam-se agora para dar um novo passo na relação. O casal aceitou fazer a revelação do sexo do bebé em televisão, recorrendo a um gráfico que aumentou ainda mais o suspense, à semelhança de um ambiente típico de reality show.

Entre sorrisos e emoção, ambos mostraram-se muito felizes com a novidade, apesar de ainda não terem decidido o nome do bebé. Para já, estão focados em aproveitar este momento único, que assinala o início de uma nova etapa nas suas vidas.

Veja o vídeo.

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