Segredo revelado: Sara e Moisés partilham finalmente o nome do bebé. E não vai acreditar

Sara e Moisés casam em direto no Dois às 10. Veja os melhores momentos

O casamento de Sara Sistelo e Moisés Figueira, transmitido em direto no programa Dois às 10, ficou marcado por muitas emoções. Mas além do tão esperado "sim", houve outro momento que não passou despercebido: a revelação do nome do primeiro filho do casal.

Perante os convidados e os telespectadores, Sara e Moisés anunciaram que o bebé vai chamar-se Orion, um nome inspirado numa das constelações mais conhecidas do céu.

Foi o próprio Moisés quem explicou a escolha, revelando a história especial por detrás do nome. «Quando viemos revelar o sexo do bebé olhámos para as estrelas e vimos a constelação de Orion», contou o ex-concorrente de O Triângulo.

A explicação emocionou os presentes e tornou o momento ainda mais simbólico. Para o casal, o nome representa uma recordação especial de uma fase muito importante das suas vidas e da chegada do primeiro filho.

A escolha de Orion surpreendeu muitos dos fãs, até porque não é um nome muito comum em Portugal. Ainda assim, o significado ligado ao céu e às estrelas conquistou rapidamente a curiosidade dos seguidores de Sara e Moisés.

A revelação aconteceu num dia já de si inesquecível para o casal. Depois de trocarem alianças e oficializarem a relação em direto na TVI, os dois partilharam também um dos segredos mais aguardados da gravidez.

Entre lágrimas, sorrisos e muitos momentos de carinho, o casamento de Sara Sistelo e Moisés Figueira acabou por ficar marcado não apenas pela união dos dois, mas também pela apresentação oficial do nome daquele que será o próximo grande amor das suas vidas: o pequeno Orion.

Percorra as galerias que preparámos para si e veja as melhores imagens da história de amor de Sara e Moisés, bem como do casamento que aconteceu esta sexta-feira.