A internet parou: Sara faz confissão emocionante sobre o filho e gera mais de um milhão de visualizações

Na gala do Secret Story – Desafio Final, transmitida no passado domingo, 3 de maio, o Dia da Mãe ficou marcado por um momento particularmente emotivo que rapidamente conquistou os espectadores e as redes sociais.

Durante a emissão, Sara foi surpreendida juntamente com Marisa Susana com mensagens e recordações dos filhos, numa dinâmica preparada pela produção para assinalar a data. O momento levou ambas às lágrimas e tornou-se um dos mais especiais da noite.

No caso de Sara, a emoção foi ainda mais intensa devido à distância do filho. A concorrente acabou por partilhar detalhes inéditos sobre o breve reencontro que teve antes de entrar no programa: «Vi-o muito pouco», confessou. E acrescentou: «Só eu é que o vi, ele não me viu a mim». Num relato que rapidamente tocou o público, explicou ainda: «Enquanto ele dormia fui lá… Está enorme, cresceu imenso».

Recorde-se que Sara esteve apenas dois dias fora da casa após sair do Secret Story 10, entrando quase de imediato no Desafio Final. Esse curto intervalo foi a única oportunidade que teve para ver o filho, ainda que de forma fugaz e sem interação direta.

O excerto da gala rapidamente viralizou nas plataformas digitais da TVI, gerando uma onda de reações e comentários por parte dos fãs do formato. O momento foi amplamente partilhado, com muitos utilizadores a destacarem a autenticidade e vulnerabilidade da concorrente.