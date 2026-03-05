Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

Antes de entrar na Casa do Secret Story 10, Sara já se destacava pela imagem cuidada e pela postura confiante. Esteticista de profissão, assume-se como uma mulher vaidosa, organizada e muito exigente consigo própria.
- Nas redes sociais, partilhou vários desabafos sobre a época de vida em que era considerada "muito magra" e que chegou a sofrer de bullying. Veja tudo na galeria acima.
Com apenas 24 anos, Sara Jesus, é a grande fundadora da Pele de Elite, e está a deixar a sua marca no universo da estética e beleza. Especialista em pestanas, Sara alia talento, dedicação e uma visão ambiciosa: transformar a sua marca numa referência internacional de confiança e autoestima.
Nascida em Lisboa e mãe de um bebé, Sara destaca-se não só pelo seu percurso profissional, mas também pela sua história de superação. Aos 18 anos comprou o seu primeiro carro, que mais tarde foi destruído, e aos 21 anos saiu de casa sem grandes conhecimentos, começando a construir a sua carreira do zero. Enquanto trabalhava na restauração, conciliava os turnos com os estudos universitários, conseguindo concluir a licenciatura em apenas três anos.
A sua paixão pela estética começou durante a pandemia, quando decidiu especializar-se em pestanas, área que se tornou o seu foco principal. Hoje, Sara não só trabalha na estética, como também é lojista na Intimissimi. O seu objetivo vai além do serviço: pretende formar, palestrar e partilhar conhecimento, inspirando outros a crescerem na indústria da beleza.
'Quero ser mais do que uma profissional; quero ser uma inspiração e mostrar que cada pessoa merece sentir-se única», afirma Sara Jesus. Com uma missão clara de levar autoestima e beleza a cada canto do mundo, a fundadora da Pele de Elite demonstra que determinação, paixão e trabalho árduo podem abrir horizontes sem limites.