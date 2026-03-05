Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

Antes de entrar na Casa do Secret Story 10, Sara já se destacava pela imagem cuidada e pela postura confiante. Esteticista de profissão, assume-se como uma mulher vaidosa, organizada e muito exigente consigo própria.

Com apenas 24 anos, Sara Jesus, é a grande fundadora da Pele de Elite, e está a deixar a sua marca no universo da estética e beleza. Especialista em pestanas, Sara alia talento, dedicação e uma visão ambiciosa: transformar a sua marca numa referência internacional de confiança e autoestima.