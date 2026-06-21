Poucos reconheceriam Sara nesta foto: grávida e loira, eis a concorrente como nunca a viu

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Quem acompanha Sara dificilmente a reconheceria à primeira vista. Grávida e loira, a concorrente surge com uma aparência muito diferente da atual, deixando muitos seguidores surpreendidos.

Com 26 anos e natural de Sintra, Sara é uma das concorrentes que mais tem dado nas vistas no "Secret Story — Desafio Final". Esteticista de profissão, destaca-se pela forma confiante como se apresenta.

Na casa, Sara revela uma personalidade forte e intensa, assumindo-se como uma das protagonistas do jogo. A concorrente mantém uma postura competitiva e determinada, procurando afirmar-se em todos os momentos.

Fora do reality show, os seguidores podem acompanhar o seu dia a dia através das redes sociais, onde é possível observar a sua evolução física ao longo dos anos. Desde o período em que esteve grávida, em 2023, até às várias transformações de visual que foi adotando, surgem diferentes versões de Sara, todas elas bastante distintas da imagem pela qual é conhecida atualmente.

Veja na galeria acima algumas fotografias que retratam essa evolução.

Temas: Sara

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