Castigo inesperado! Sara recebe sanção pesada em plena gala do Secret Story 10

A mais recente gala do Secret Story 10 ficou marcada por uma decisão inesperada da Voz que deixou os concorrentes em verdadeiro estado de choque.

Tudo aconteceu quando Sara foi chamada ao confessionário e confrontada com imagens suas dentro da casa. Nos momentos exibidos, a concorrente aparecia a partilhar pistas bastante claras sobre o seu segredo, algo que vai contra uma das regras fundamentais do jogo.

Depois de assistir às imagens, a Voz não deixou a situação passar em branco e anunciou imediatamente uma sanção.

Como consequência, Sara recebeu uma nomeação direta, ficando automaticamente em risco na próxima semana do jogo.

Pouco depois, já na sala, a Voz decidiu partilhar o sucedido com todos os concorrentes. A revelação provocou reações imediatas e de grande surpresa entre os colegas, que não esconderam o choque com a penalização aplicada.

Recorde-se que, no Secret Story, proteger o segredo é uma das regras centrais do formato. Qualquer tentativa de revelar pistas demasiado evidentes pode levar a castigos severos por parte da Voz.

Veja o momento aqui: