Este é o motivo da "guerra" entre Afonso e Sara. Eis o que disse a concorrente sobre Catarina Miranda

As tensões aumentam no Secret Story - Desafio Final e Sara Jesus está no centro das atenções. Nos primeiros dias do programa, Catarina Miranda e Afonso Leitão não pouparam nas críticas, chegando a apelidar a concorrente de «Miranda da Wish» e «fotocópia barata» da ex-concorrente do Big Brother e Dilema.

Durante uma dinâmica na casa, Afonso referiu que essas acusações têm origem em declarações feitas por Sara no Secret Story 10, cujas imagens estão agora a circular nas redes sociais. E foram partilhadas por Catarina. Veja aqui:

No vídeo em causa, Sara surge numa conversa com outros concorrentes, incluindo João e Eva: «Como é que se chamava aquela? Catarina Miranda», questiona João. Eva reage de imediato «Era assim uma cena…», ao que Sara acrescenta «Dizia cenas tipo…».

A conversa prossegue com Eva a afirmar «Hardcore, mas estúpidas um bocado», enquanto Sara reforça a ideia «Era aquela que estava sempre a revirar os olhos. E ela acha que não se cala, mas eu também não me calo».