Família de Sara não perdoa Catarina Miranda após críticas que envolvem o filho

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

A desistência de Leomarte do Desafio Final continua a gerar onda de choque fora da casa. Depois de Sara e Ariana terem acusado Afonso de ser o principal responsável pela saída do concorrente, tema em destaque após o Especial de quinta-feira, 7 de maio, Catarina Miranda, namorada de Afonso, usou as redes sociais para rebater as críticas. As palavras da jovem, dirigidas diretamente a Sara e ao seu filho, não ficaram sem resposta: a família da concorrente veio a público através de uma nota oficial no Instagram.

Foi nos stories do Instagram que Catarina Miranda decidiu reagir ao burburinho instalado à volta da desistência de Leomarte. Sem papas na língua, a namorada de Afonso visou Sara, questionando a autenticidade das suas emoções dentro do jogo:

«A Sara recebeu um presente do filho que não via há séculos, supostamente, não é? Nem uma lágrima verteu. Ela fazia força, fazia força, fazia força e aquilo não saía. (...) Agora está a fazer um drama porque o Afonso fez o Leomarte desistir supostamente. Não consigo entender. Juro que eu tento, mas não consigo entender também. Essa se não for expulsão no domingo, pareça também sai lá para fora.»

A família de Sara não tardou a reagir. Em nota oficial publicada na página da concorrente, defenderam o seu papel enquanto mãe e rejeitaram as insinuações de Catarina Miranda:

«Face às recentes declarações de Catarina Miranda relativamente à Sara, consideramos importante esclarecer que todas as decisões relacionadas com a sua vida pessoal e familiar foram tomadas de forma consciente, responsável e sempre com o apoio da família e do pai da criança, tendo como prioridade o bem-estar do Santiago. É lamentável que continuem a existir comentários e insinuações que colocam em causa o papel da Sara enquanto mãe, sem conhecimento da realidade completa dos factos. Nenhuma mulher deve ser julgada ou atacada dessa forma, muito menos com base em narrativas distorcidas criadas apenas para alimentar polémicas e denegrir a sua imagem pública.»

Lembrando que Sara entrou no Desafio Final apenas dois dias após ter concluído a sua participação no Secret Story 10, a família deixou ainda um recado claro sobre a postura da concorrente:

«A Sara não precisa de diminuir ninguém para seguir o seu caminho e continuará focada no seu percurso, mantendo a postura digna, transparente e humana que sempre demonstrou. Acima de tudo, acreditamos que o respeito deve prevalecer. Existem limites que não devem ser ultrapassados, especialmente quando estão envolvidos temas pessoais e familiares.»