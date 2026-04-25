Sara e Catarina em confronto nos bastidores da final? Testemunho esclarece o que realmente aconteceu

A grande final do Secret Story 10, que consagrou Eva como vencedora com 62% dos votos do público, ficou marcada não só pelas emoções em estúdio, mas também pelo ambiente quente nos bastidores da gala da TVI.

Nas redes sociais começaram a circular rumores de um alegado confronto físico entre Sara e Catarina durante os intervalos da emissão, o que rapidamente levantou dúvidas e gerou grande agitação entre os fãs do formato.

Para clarificar o que realmente aconteceu, um criador de conteúdos do TikTok, que esteve presente no estúdio a acompanhar a final, decidiu pronunciar-se nas redes sociais e explicar em detalhe o episódio, desmentindo qualquer agressão física.

Segundo o TikToker, tudo não passou de uma troca de palavras mais acesa entre as duas ex-concorrentes. «Houve ali uma troca de bocas, não houve propriamente um "fight"», começou por explicar.

O influenciador descreveu ainda o momento em que a tensão subiu: Sara terá confrontado Catarina sobre alegadas conversas nos diretos em que falou mal de si, ao que Catarina terá respondido com uma acusação semelhante, num clima de confronto verbal, mas sem qualquer agressão física.

«Elas não andaram à porrada», reforçou o influencer, sublinhando que tudo não passou de um desentendimento momentâneo.

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