Dentro da casa, Sara quebra o silêncio sobre Hugo: «Fui um instrumento sexual para alguém»

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sara e hugo

No confessionário de Secret Story - Desafio Final, Sara não escondeu o desagrado em relação a Hugo e fez revelações que estão a dar que falar.

A tensão continua a subir dentro de Secret Story - Desafio Final e, desta vez, foi Sara quem esteve no centro das atenções. No confessionário, ao lado de João Ricardo, a concorrente falou abertamente sobre a sua experiência com Hugo, antigo colega do Secret Story 10, e não poupou nas palavras.

«Não gostei», começou por afirmar, deixando claro o desconforto com algumas situações vividas dentro da casa da edição anterior. Ao longo do desabafo, Sara foi mais longe e revelou sentimentos que até agora não tinham sido totalmente expostos.

«Não gostei do que acontecia e não via (...) fui manipulada em muita coisa. Não gostei de parecer que fui um instrumento sexual para alguém», confessou, numa declaração que rapidamente gerou reações entre os fãs do programa.

A concorrente explicou ainda que, durante o jogo, acabou por acreditar naquilo que lhe era dito, o que influenciou a forma como viveu a experiência. «Aqui dentro acreditei naquilo que ouvi», acrescentou.

Veja o momento aqui:

 

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