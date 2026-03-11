Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Depois da polémica da «relação» com Hugo, família de Sara deixa aviso: «Nunca serão aceitáveis»

Depois da polémica da «relação» com Hugo, família de Sara deixa aviso: «Nunca serão aceitáveis» - Big Brother

Sara tem estado entre as concorrentes mais comentadas do Secret Story 10, protagonizando vários momentos dentro da casa e dividindo opiniões entre os fãs do programa. A equipa que a apoia cá fora veio deixar um comunicado.

Sara tem sido uma das concorrentes mais faladas na 10ª edição do Secret Story. A concorrente tem-se tornado cada vez mais polémica desde a aproximação a Hugo, que supostamente tem uma pessoa especial fora da casa mais vigiada do país.

Perante alguns comentários que têm surgido nas redes sociais, a página oficial de Sara Jesus decidiu pronunciar-se através de uma mensagem dirigida ao público. «Temos acompanhado alguns comentários sobre a Sara durante a respetiva participação no Secret Story. Opiniões fazem parte do jogo, mas ataques pessoais e desrespeito nunca serão aceitáveis», começaram por escrever.

No mesmo comunicado, a equipa que gere a conta da concorrente reforça ainda o pedido de respeito: «A Sara entrou nesta experiência com coragem e autenticidade. Pedimos apenas respeito». A mensagem termina com uma nota de agradecimento dirigida aos apoiantes: «Obrigada a todos os que continuam a enviar apoio e mensagens positivas», findaram. 

Veja a imagem.

Relacionados

Depois dos beijos com Hugo, Sara descobre relação fora da casa e promete: «Vou bater de frente sem dó nem piedade»

Após beijar Sara, Hugo assume que tem alguém cá fora e ela já reagiu: Isto é tudo o que precisa de saber

Clima tenso na gala! Sara acusa Tiago de ter um «tom mais agressivo» com mulheres

Castigo inesperado! Sara recebe sanção pesada em plena gala do Secret Story 10
Temas: Sara Hugo Polémica Aviso

