Depois dos beijos com Hugo, Sara descobre relação fora da casa e promete: «Vou bater de frente sem dó nem piedade»

A relação entre Hugo e Sara tem evoluído rapidamente dentro da casa do Secret Story 10. Nos últimos dias, os dois tornaram-se cada vez mais próximos, passaram a dormir juntos e a partilhar momentos de grande cumplicidade durante a noite. Essa proximidade acabou por culminar numa troca de beijos captada pelas câmaras durante a madrugada. Pode ver na galeria as imagens desse momento intenso!

No entanto, a situação ganhou contornos mais complexos no Especial desta segunda-feira, 9 de março, quando Cristina Ferreira confrontou Hugo no confessionário. Numa conversa privada, o concorrente confirmou que existe uma pessoa especial na sua vida fora da casa e afirmou acreditar que essa pessoa está à sua espera e confia nele sem qualquer dúvida. Hugo revelou ainda que espera avançar para uma relação quando regressar ao exterior.

Veja o momento aqui:

Na manhã desta terça-feira, Sara falou com Jéssica e mostrou-se visivelmente magoada ao descobrir a verdade. Segundo explicou, chegou a questionar Hugo sobre essa alegada pessoa especial e ele terá negado. «Era só escusado», desabafou, acrescentando ainda que, daqui para a frente, pretende enfrentar o colega de jogo: «Vou bater de frente sem dó nem piedade».

Veja o momento aqui:

Já durante a madrugada, Hugo acabou por conversar com Tiago e confessou estar arrependido de se ter envolvido com Sara. O concorrente garantiu que não pretende repetir a situação, precisamente por causa da pessoa especial que tem cá fora, deixando no ar mais um capítulo tenso nesta história que continua a agitar a casa.

Veja o momento aqui:

Veja agora todas as imagens na galeria e descubra como foi este momento de intimidade entre Hugo e Sara