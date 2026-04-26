Hugo 'descarta' Sara em direto. A reação de Sara e a explicação de Hugo dá que falar

No dia da final do Secret Story 10, depois da vitória de Eva, alguns ex-concorrentes foram entrevistados, tal como foi o caso de Hugo e Sara, que nada deixaram por dizer em relação ao futuro de ambos.

Sara foi a primeira concorrente a ser entrevistada, e referiu que tudo o que mais ansiava era vir para fora do programa por já estar com muitas saudades dos seus mais que tudo, assumindo não estar desgostosa com o 6º lugar do pódio. Quando questionada sobre o 1º lugar, nada deixou por dizer: «Preferia que fosse a Jéssica. A Eva também merece e que aproveite da melhor forma este prémio», referiu.

A repórter Carolina Steffensen quis saber sobre o futuro da relação com Hugo, e o ex-concorrente disse: «Eu e a Sara somos duas pessoas que têm um carinho muito grande uma pela outra», a repórter questionou ambos sobre uma suposta tensão que se fazia sentir e ambos negaram: «Simplesmente sabemos muito bem aquilo que queremos para a nossa vida, e neste momento estamos mais focados no profissional e não na parte amorosa e talvez seja só isso mesmo», admitiu Hugo.

Por fim, Hugo ainda foi questionado sobre a suposta conversa que queria ter com a "pessoa especial" que deixou fora da casa mais vigiada do país, ao que respondeu: «Ainda não consegui falar com ela. Admito que só tentei uma vez e como não resultou não voltei a tentar. Mas sim, gostava de ter uma conversa», frisou.

Questionado sobre possíveis sentimentos por outra pessoa, Hugo acrescentou ainda: «O meu coração não está ocupado nem disponível».