Já seguiu em frente? Hugo 'apaga' Sara da sua vida: e este foi o gesto que denunciou tudo

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Dias após ter abandonado o Secret Story 10, Hugo tomou uma atitude em relação a Sara e foi um pequeno detalhe que deixou os fãs em alvoroço.

Hugo foi expulso do Secret Story 10 na passada segunda-feira e parece já ter deixado Sara no passado. O jovem nortenho deixou de seguir a amiga especial na sua conta de Instagram, e retirou-a também dos seus seguidores.

A decisão foi tomada poucos dias depois de abandonar a casa mais vigiada do País, e de ter concedido uma entrevista no Dois às 10, da TVI, onde deixou bem claro que não está apaixonado por Sara, e que sente apenas «carinho e afeto» por aquela que foi a sua maior aliada no jogo. 

Aliás, nessa mesma entrevista, Hugo frisou que gostaria de ter uma conversa com a «pessoa especial» que deixou cá fora. 

Com este gesto, que não passou despercebido para os fãs, Hugo parece colocar um ponto final na amizade especial que teve com Sara, deixando para trás das costas qualquer possibilidade de a relação evoluir para algo mais.

Pode ver aqui o print que comprova tudo:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotos de Hugo e Sara

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