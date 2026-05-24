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Sara e Hugo enfrentam-se num frente a frente onde foram pedidas muitas justificações: «Usaste como objeto sexual...»

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Às portas da grande reta final, o reencontro de Sara e Hugo no Desafio Final trouxe novas explicações, emoções à flor da pele e um ajuste de contas há muito esperado.

A gala deste domingo, 24 de maio, do Desafio Final ficou marcada por um momento de grande tensão com a entrada inesperada de Hugo na casa para um frente a frente com Sara. Os dois aproximaram-se bastante durante a participação no Secret Story 10, onde viveram uma relação cúmplice e protagonizaram vários momentos de grande proximidade.

Ainda assim, fora da casa, Hugo acabaria por garantir que nunca quis levar essa ligação para lá do jogo, confessando no Dois às Dez que pretendia reencontrar a ex-namorada e admitindo que a aliança com Sara fazia parte de estratégia.

As declarações não caíram bem à jovem, que se mostrou desiludida ao descobrir tudo já no exterior. Agora, no Desafio Final, Sara tem vindo a falar abertamente sobre essa mágoa, ao mesmo tempo que se mostra cada vez mais próxima de João Ricardo. O inesperado reencontro aconteceu no cubo, onde Hugo começou por tentar esclarecer a sua versão: «Tudo o que eu sentia por ti, carinho, afeto era real. se tornar-te minha aliada foi jogo? foi, o resto que veio depois, não. De noite estávamos próximos, mas de dia éramos concorrentes», afirmou, sem convencer totalmente a ex-aliada.

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O jovem reforçou depois o incómodo com algumas acusações feitas por Sara: «Tu compactuaste… disseste que te usei como objeto sexual e isso não é verdade, não gostei». A concorrente negou ter alguma vez validado essa ideia e acabou por abrir o coração sobre o que sentiu: «Não me apaixonei pelo Hugo, mas desenvolvi afeto, não estava a espera de chegar lá fora e que ele agisse como se nada tivesse acontecido durante nove semanas». O confronto terminou sem uma verdadeira reconciliação, deixando no ar a dúvida sobre se esta história ficará, de vez, arrumada.

Sara confrontou Hugo, e perguntou-lhe se alguma vez o tinha usado como um objeto sexual. Hugo negou e o ambiente ficou ainda mais tenso.

Veja o vídeo.

 

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