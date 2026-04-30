Sara quebra o silêncio sobre Hugo e não cala revolta: «A fazer parecer que eu não valho nada»

A atual edição do Secret Story – Desafio Final continua a dar que falar e, desta vez, foi Sara quem esteve no centro das atenções ao quebrar o silêncio sobre as recentes declarações de Hugo, com quem viveu um envolvimento durante o Secret Story 10.

Visivelmente desiludida, a concorrente não escondeu a revolta numa conversa com Ariana, reagindo às palavras do ex-participante numa entrevista recente no 'Dois às 10': «Ali naquela entrevista basicamente fazer parecer que eu não valho nada. Agora eu entendo por que é que o Diogo me disse ‘abre os olhos’», começou por desabafar.

Sara admitiu ainda acreditar que existiram sentimentos por parte de Hugo, mas nem tudo terá sido genuíno: «Eu acredito sim também que ele tenha criado sentimentos, porque há coisas que não dá para fingir. Mas também percebi que houve muita coisa que foi jogo sim e aqui dentro confiei naquilo que ouvi, porque não via mais nada para além daquilo que eu ouvia da boca dele».

A concorrente mostrou-se particularmente magoada com a forma como se sentiu retratada publicamente, não escondendo a indignação: «E depois é a cena de eu ter ouvido na entrevista basicamente que eu não valho um carago, foi isto que eu concluí, e agora tens que te focar em quem vale a pena, porque basicamente ela não vale para nada e foi o teu instrumento sexual. Para mim, é triste».

As declarações de Sara estão a gerar forte reação entre os fãs do programa, que acompanham de perto esta polémica. Resta agora perceber se este tema continuará a marcar o percurso da concorrente dentro da casa e de que forma poderá influenciar a sua posição no jogo.