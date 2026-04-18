Último segredo dos concorrentes é desvendado: Sara acerta em cheio no segredo de Hugo e surpreende todos

A emissão especial de sexta-feira, dia 17, ficou marcada pela descoberta do segredo de Hugo.

No confessionário, Jéssica abdicou de parte do seu dinheiro para permitir que Sara carregasse no botão dos segredos.

Veja o vídeo.

Pouco depois, Hugo foi confrontado com a aposta feita por Sara: «Sou o detetive secreto pelo público». O concorrente tentou defender-se mas não foi o suficiente para demover a colega de avançar.

Com todos os concorrentes reunidos na sala, a Voz confirmou aquilo que já era do conhecimento do público desde a gala de estreia. «Sou o agente secreto do público», recorde-se, foi a forma como o segredo foi apresentado aos telespectadores.

Após esta revelação, todo o dinheiro de Hugo foi transferido para a conta de Sara.

Já na sala, Hugo explicou aos colegas como funcionou o seu segredo e recordou algumas missões que teve que fazer para o desempenhar e deixou todos os colegas surpreendidos.