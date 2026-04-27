Esta concorrente foi a primeira a ganhar imunidade. E com o "amuleto da sorte" mais improvável

O Desafio Final já começou a dar que falar e há uma primeira grande protagonista: Sara conquistou a tão desejada imunidade após vencer uma exigente prova física, destacando-se logo nos primeiros dias de jogo.

A concorrente enfrentou dois duelos intensos. Primeiro, mediu forças com Pedro Jorge e depois, teve ainda de superar Luzia, garantindo assim a vitória final e, consequentemente, a imunidade que a coloca a salvo das primeiras nomeações.

Mas houve um detalhe que não passou despercebido — e que rapidamente se tornou tema de conversa. Durante a prova, Sara usava a famosa camisola de Ariana, uma peça que ganhou notoriedade por estar alegadamente “amaldiçoada”, segundo comentários e brincadeiras entre concorrentes e fãs.

A ironia não podia ser maior: aquilo que muitos viam como um símbolo de azar acabou por tornar-se, neste caso, um verdadeiro amuleto da sorte. A vitória de Sara veio contrariar a superstição e deu uma nova vida à já icónica camisola, que agora passa a estar associada a um dos primeiros triunfos desta edição.

Com a imunidade garantida, Sara ganha vantagem estratégica numa fase inicial crucial do jogo. Resta saber se este será apenas o primeiro de vários momentos de destaque ou se a sorte — com ou sem camisola — continuará do seu lado.

Uma coisa é certa: o Desafio Final já começou com histórias inesperadas, e esta é daquelas que dificilmente será esquecida tão cedo.