O momento mais esperado. Jéssica acerta no segredo de Sara e a história surpreende colegas: «Podia morrer»

A tarde desta terça-feira, trouxe mais um momento decisivo na casa do “Secret Story 10”, com o temido botão a voltar a soar. Jéssica não hesitou e avançou para tentar descobrir o segredo de Sara.

«Eu acho que a Sara nasceu com um dente no nariz», afirmou a concorrente. A resposta não tardou e confirmou o inesperado. «A Voz confirma: este é o segredo da Sara».

«Sara, o seu segredo foi desvendado, todo o seu dinheiro passa para a conta da Jéssica», anunciou a entidade soberana.

Após o impacto inicial, Sara explicou a história por detrás do seu segredo, deixando todos impressionados: «Nasci com um dente a mais, um dente do siso, que estava na gengiva. Com o passar dos anos foi subindo e, quando fui operada, já estava aqui em cima. Podia continuar a subir, ir até ao cérebro e eu morrer. O dente é mesmo grande e eu ainda o tenho guardado até hoje», revelou.

A concorrente de Sintra deu ainda mais detalhes sobre a intervenção a que foi submetida em criança: «Nasci com cinco dentes do siso, neste momento tenho três porque já arranquei o de baixo. Fui operada com 9 anos, abriram-me o céu da boca e a gengiva, levei 37 pontos na altura», contou.