Do flirt à discussão: Sara e João Ricardo protagonizam o maior confronto do Desafio Final, que acaba em lágrimas

O ambiente aqueceu no diário desta quarta-feira de Secret Story – Desafio Final. Sara e João Ricardo protagonizaram uma discussão intensa que rapidamente se tornou num dos momentos mais tensos desta edição do reality show da TVI, passando do flirt inicial a uma discussão gigante.

Tudo começou quando Hugo, ex de Sara, foi tema de conversa. O assunto gerou divergências entre os dois concorrentes e o tom da troca de palavras subiu rapidamente. À medida que a discussão avançava, Sara mostrou-se cada vez mais afetada e acabou por abandonar a sala em lágrimas.

Depois do confronto, João Ricardo tentou falar com a concorrente para esclarecer a situação. No entanto, Sara recusou várias abordagens numa primeira fase. Mais tarde, acabou por aceitar conversar com o colega e os dois tiveram uma longa conversa a sós.

Durante esse momento, Sara admitiu estar arrependida de algumas brincadeiras e atitudes que teve com João Ricardo ao longo das últimas semanas. A concorrente explicou que alguns desses momentos poderão ter sido mal interpretados e contribuído para criar uma ideia errada sobre os seus sentimentos.

A polémica não ficou por aí. Já durante o especial conduzido por Cristina Ferreira, o tema voltou a ser abordado. As imagens da discussão e os comentários sobre a relação entre os dois concorrentes voltaram a colocar Sara no centro das atenções.

No confessionário, a concorrente acabou por não esconder a emoção e voltou a chorar ao falar sobre os acontecimentos das últimas horas e sobre a forma como toda a situação tem sido interpretada.

O confronto entre Sara e João Ricardo marcou o diário desta quarta-feira e promete continuar a dar que falar nos próximos dias dentro da casa mais vigiada do país.