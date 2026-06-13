Sara e João Ricardo de costas voltadas: dinâmica do elogio torna-se uma “chuva” de críticas

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Os dois concorrentes não se entendem e o clima é de grande tensão.

O ambiente entre Sara e João Ricardo voltou a aquecer no Secret Story – Desafio Final. O que começou como uma dinâmica pensada para promover a aproximação entre os concorrentes acabou por transformar-se num novo momento de tensão dentro da casa.

Durante o Especial, os participantes foram desafiados a trocar elogios e palavras positivas entre si, seguindo diferentes motes atribuídos pela Voz. No caso de Sara e João Ricardo, os concorrentes deviam pedir desculpa um ao outro. 

No entanto, a tarefa não correu como esperado. João Ricardo encontrou os seus motivos para pedir desculpa, mas Sara referiu apenas a «falta de paciência» e admitiu que não conseguia encontrar mais nada para pedir desculpa ao colega. 

Apesar de a dinâmica ter terminado sem grande conflito, a situação não ficou por ali. Já depois do Especial, os concorrentes voltaram ao tema numa nova atividade dentro da casa e foi aí que o verniz estalou.

O que deveria ser uma dinâmica de aproximação rapidamente se transformou numa troca de críticas, com Sara e João Ricardo a revisitarem antigos desentendimentos e a apontarem atitudes um ao outro.

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A conversa subiu de tom e ficou evidente que a relação entre os dois continua longe de estar resolvida. As diferenças acumuladas ao longo das últimas semanas voltaram a ficar expostas, mostrando que as feridas entre ambos permanecem abertas.

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