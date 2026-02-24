Sara e Moisés falam pela primeira vez em público sobre a gravidez. E as revelações surpreendem

Ao Minuto

22:16
Com 21% dos votos, este foi o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10
01:36

Com 21% dos votos, este foi o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10

22:15
Posições tomadas. Quem é que os concorrentes querem ver expulso esta noite?
04:18

Posições tomadas. Quem é que os concorrentes querem ver expulso esta noite?

22:11
Com receio de ver o namorado expulso esta noite, Eva expõe estratégia para esconder o segredo
06:15

Com receio de ver o namorado expulso esta noite, Eva expõe estratégia para esconder o segredo

22:03
Concorrentes de costas voltadas. O verniz estalou na dinâmica e os concorrentes não poupam críticas uns aos outros
07:29

Concorrentes de costas voltadas. O verniz estalou na dinâmica e os concorrentes não poupam críticas uns aos outros

21:56
A ferver. Luzia exalta-se em direto e usa metáfora de peso para definir Sara e os seus "aliados"
09:32

A ferver. Luzia exalta-se em direto e usa metáfora de peso para definir Sara e os seus "aliados"

21:45
Dia de expulsão: Sara, Caio e Diogo estão em risco e este é o estado de espírito dos concorrentes
02:41

Dia de expulsão: Sara, Caio e Diogo estão em risco e este é o estado de espírito dos concorrentes

19:58
Insólito no Secret Story 10: Jéssica diz que só come pipocas com os pés
05:03

Insólito no Secret Story 10: Jéssica diz que só come pipocas com os pés

19:55
Hugo queixa-se no confessionário das atitudes dos colegas e fala em limites no Secret Story 10
03:39

Hugo queixa-se no confessionário das atitudes dos colegas e fala em limites no Secret Story 10

19:47
Perto do segredo de Pedro? Teorias multiplicam-se no Secret Story 10
02:15

Perto do segredo de Pedro? Teorias multiplicam-se no Secret Story 10

19:39
Novo confronto no Secret Story 10: Luzia acusa Sara de ter «ar emproado»
06:02

Novo confronto no Secret Story 10: Luzia acusa Sara de ter «ar emproado»

19:25
Tensão no Secret Story 10: Luzia emociona-se e admite desconforto com Sara
03:25

Tensão no Secret Story 10: Luzia emociona-se e admite desconforto com Sara

19:19
Nomeações abalam casa do Secret Story 10: Liliana admite que estratégia "saiu furada"
04:28

Nomeações abalam casa do Secret Story 10: Liliana admite que estratégia “saiu furada”

18:48
Luzia encosta Diana Dora à parede em relação a Norberto: «Vocês são um casal»
02:58

Luzia encosta Diana Dora à parede em relação a Norberto: «Vocês são um casal»

18:40
O clima aqueceu. Luzia não esconde a atração por Caio: «Foi a rampa de lançamento...»
02:42

O clima aqueceu. Luzia não esconde a atração por Caio: «Foi a rampa de lançamento...»

18:32
As teorias já começaram e surgir e Diogo não esconde os ciúmes: «Nunca vi a minha namorada de mãos dadas com outro»
04:33

As teorias já começaram e surgir e Diogo não esconde os ciúmes: «Nunca vi a minha namorada de mãos dadas com outro»

18:30
Em lágrimas e sem filtros, Sara chora no confessionário ao desabafar com a Voz
01:12

Em lágrimas e sem filtros, Sara chora no confessionário ao desabafar com a Voz

18:20
«Nunca vi um casal passar um dia inteiro sem dar um beijo»: ninguém acredita na relação de Ana e Ricardo João
02:57

«Nunca vi um casal passar um dia inteiro sem dar um beijo»: ninguém acredita na relação de Ana e Ricardo João

18:14
O botão dos segredos ecoou na casa: Será que Diana Dora descobriu o segredo de Caio?
10:50

O botão dos segredos ecoou na casa: Será que Diana Dora descobriu o segredo de Caio?

18:14
A ferver. Luzia entra em confronto com Sara e assume mudar de postura para com ela
02:10

A ferver. Luzia entra em confronto com Sara e assume mudar de postura para com ela

18:02
Hugo responde a Ana: «Não me conheces de lado nenhum»
07:06

Hugo responde a Ana: «Não me conheces de lado nenhum»

17:52
Caio é frontal com Ana: «Às vezes fala um pouco demais»
02:16

Caio é frontal com Ana: «Às vezes fala um pouco demais»

17:36
Depois de farpas, João responde às críticas de Luzia: «Não está aqui a fazer nada»
05:25

Depois de farpas, João responde às críticas de Luzia: «Não está aqui a fazer nada»

17:36
Luzia surpreende ao criticar João: «Ele é estranho»
05:25

Luzia surpreende ao criticar João: «Ele é estranho»

17:30
Comentários de Norberto agitam dinâmica no Secret Story 10: «Não vim aqui para perder tempo»
09:51

Comentários de Norberto agitam dinâmica no Secret Story 10: «Não vim aqui para perder tempo»

17:17
Discussão continua. Luzia reage a farpa de Sara: «Continua a mandar as dicas todas»
04:55

Discussão continua. Luzia reage a farpa de Sara: «Continua a mandar as dicas todas»

Sara e Moisés falam pela primeira vez em público sobre a gravidez. E as revelações surpreendem

Sara e Moisés falam pela primeira vez em público sobre a gravidez. E as revelações surpreendem - Big Brother

Sara Sistelo e Moisés Figueira estão a viver a fase mais feliz das suas vidas: o casal que se apaixonou em “O Triângulo” prepara-se agora para receber o primeiro filho em comum, um bebé que marca um novo capítulo na sua história de amor.

Moisés Figueira e Sara Sistelo estiveram esta manhã no programa “Dois às 10”, conduzido por Cristina Ferreira, para partilhar todos os detalhes da nova fase das suas vidas. O casal, que conquistou o público ao apaixonar-se na primeira edição de O Triângulo, está prestes a dar o passo mais transformador da sua história: vão ser pais.

Uma história que começou diante das câmaras

Foi no início de 2023 que Sara e Moisés se conheceram na casa de “O Triângulo”. Entre dinâmicas, desafios e momentos intensos, nasceu uma cumplicidade que rapidamente se destacou. Cá fora, apesar de várias entrevistas e aparições públicas, o casal optou sempre por viver a relação com serenidade, sem pressas nem promessas definitivas.

Em agosto desse mesmo ano, Moisés surpreendeu Sara com um pedido de namoro carregado de emoção, um gesto que confirmou o que muitos fãs já intuíram desde os primeiros olhares trocados no reality show.

A grande novidade: Bebé a caminho

Agora, a prioridade é outra. No estúdio da TVI, no programa Dois às 10, os dois revelaram como estão a viver esta gravidez, marcada por entusiasmo, alguma ansiedade natural e, sobretudo, muita união. Entre recordações do início da relação e planos para o futuro, ficou claro que o bebé representa um novo capítulo, mais maduro, mais consciente e profundamente desejado. Sara confessa que o bebé não estava planeado para este ano, mas sim para o ano que vem, por isso, foi apanhada de surpresa.

Sara mostrou-se emocionada ao falar desta fase, sublinhando o quanto ambos cresceram desde a participação no programa. A maternidade surge como um sonho concretizado e como a confirmação de que a relação evoluiu de forma sólida e natural.

Moisés, que já é pai, falou da experiência anterior e da importância da família na sua vida. O casal vive atualmente fora de Lisboa, precisamente para garantir estabilidade e proximidade ao filho de Moisés, por quem Sara já demonstrou uma enorme dedicação e carinho. Essa dinâmica familiar ganha agora uma nova dimensão com a chegada do bebé em comum. O casal ainda não sabe o sexo do bebé, porém os palpites de ambos apontam para uma menina.

Amor renovado em direto

Apesar de, nesta entrevista, o destaque ter sido totalmente dedicado à gravidez e à nova fase enquanto futuros pais, houve outro momento marcante na história do casal que ficou na memória dos fãs.

Numa participação anterior no mesmo programa, Dois às 10, Moisés revelou que tinha perdido a aliança de namoro e, curiosamente, Sara também “perdeu” a sua. A coincidência acabou por dar lugar a um gesto inesperado: em pleno estúdio, ajoelhou-se e surpreendeu-a com uma renovação de votos.

Emocionada, Sara respondeu com um intenso “Amo-te tanto”, num momento que reforçou a solidez da relação muito antes de saberem que estavam prestes a aumentar a família.

