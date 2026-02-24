Sara e Moisés falam pela primeira vez em público sobre a gravidez. E as revelações surpreendem

Moisés Figueira e Sara Sistelo estiveram esta manhã no programa “Dois às 10”, conduzido por Cristina Ferreira, para partilhar todos os detalhes da nova fase das suas vidas. O casal, que conquistou o público ao apaixonar-se na primeira edição de O Triângulo, está prestes a dar o passo mais transformador da sua história: vão ser pais.

Uma história que começou diante das câmaras

Foi no início de 2023 que Sara e Moisés se conheceram na casa de “O Triângulo”. Entre dinâmicas, desafios e momentos intensos, nasceu uma cumplicidade que rapidamente se destacou. Cá fora, apesar de várias entrevistas e aparições públicas, o casal optou sempre por viver a relação com serenidade, sem pressas nem promessas definitivas.

Em agosto desse mesmo ano, Moisés surpreendeu Sara com um pedido de namoro carregado de emoção, um gesto que confirmou o que muitos fãs já intuíram desde os primeiros olhares trocados no reality show.

A grande novidade: Bebé a caminho

Agora, a prioridade é outra. No estúdio da TVI, no programa Dois às 10, os dois revelaram como estão a viver esta gravidez, marcada por entusiasmo, alguma ansiedade natural e, sobretudo, muita união. Entre recordações do início da relação e planos para o futuro, ficou claro que o bebé representa um novo capítulo, mais maduro, mais consciente e profundamente desejado. Sara confessa que o bebé não estava planeado para este ano, mas sim para o ano que vem, por isso, foi apanhada de surpresa.

Sara mostrou-se emocionada ao falar desta fase, sublinhando o quanto ambos cresceram desde a participação no programa. A maternidade surge como um sonho concretizado e como a confirmação de que a relação evoluiu de forma sólida e natural.

Moisés, que já é pai, falou da experiência anterior e da importância da família na sua vida. O casal vive atualmente fora de Lisboa, precisamente para garantir estabilidade e proximidade ao filho de Moisés, por quem Sara já demonstrou uma enorme dedicação e carinho. Essa dinâmica familiar ganha agora uma nova dimensão com a chegada do bebé em comum. O casal ainda não sabe o sexo do bebé, porém os palpites de ambos apontam para uma menina.

Amor renovado em direto

Apesar de, nesta entrevista, o destaque ter sido totalmente dedicado à gravidez e à nova fase enquanto futuros pais, houve outro momento marcante na história do casal que ficou na memória dos fãs.

Numa participação anterior no mesmo programa, Dois às 10, Moisés revelou que tinha perdido a aliança de namoro e, curiosamente, Sara também “perdeu” a sua. A coincidência acabou por dar lugar a um gesto inesperado: em pleno estúdio, ajoelhou-se e surpreendeu-a com uma renovação de votos.

Emocionada, Sara respondeu com um intenso “Amo-te tanto”, num momento que reforçou a solidez da relação muito antes de saberem que estavam prestes a aumentar a família.